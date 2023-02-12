В огромном солнечном пятне уже в который раз за неделю произошел взрыв. На этот раз на Солнце появилась вспышка Х-класса.

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В субботу, 11 февраля, в солнечном пятне AR3213, которое имеет гигантские размеры, произошла очередная солнечная вспышка. Это событие зафиксировали приборы космического аппарата SDO и, по словам ученых, эта вспышка принадлежит к самому высокому классу для этих событий. Выброс энергии на Солнце уже стал причиной появления проблем на Земле, пишет HiTech.

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Как уже писал Фокус, в начале и середине этой недели в обращенном к Земле солнечном пятне AR3213, которое в 10 раз больше размеров нашей планеты, произошла серия сильных вспышек. Это были солнечные вспышки М-класса, которые намного слабее вспышек Х-класса.

Но именно вспышка класса Х1.1 произошла на Солнце 11 февраля, что подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все более активным. В результате этого события в сторону Земли улетел поток солнечных частиц, который привел к отключению на целый час радиосвязи в районе Южной Америки.

[ + – ] Вспышка класса Х1.1 произошла на Солнце 11 февраля, что подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все более активным. В результате этого события в сторону Земли улетел поток солнечных частиц, который привел к отключению на целый час радиосвязи в районе Южной Америки Фото: NASA

Также, по словам ученых, которые следят за космической погодой, выбросов плазмы или же корональных выбросов массы во время солнечной вспышки аппарат NASA не зафиксировал. Если бы это произошло, то планету ожидал бы двойной удар.

Правда второй удар настиг бы Землю только через несколько дней, ведь плазма перемещается в космосе намного медленнее, чем поток частиц в солнечном ветре, который появляется в результате солнечной вспышки.

[ + – ] 11 февраля на Солнце произошла вспышка класса Х1.1

То есть, если вспышка на Солнце происходит без коронального выброса массы, то поток солнечных частиц достигает магнитосферы Земли в течение 10 минут, что приводит к появлению геомагнитной бури. Считается, что вспышки Х-класса вызывают самые сильные из них. Но все зависит от порядкового номера этой вспышки. Например, название Х1.1 говорит о том, что это была не самая мощная вспышка в данном классе, но мощнейшая среди всех остальных, которые появляются на Солнце.

Также космический аппарат SDO зафиксировал еще 10 февраля солнечную вспышку в пятне AR3213 класса M3.7, но значительных последствий для планеты тогда ученые не заметили. По словам экспертов, огромное солнечное пятно продолжает проявлять признаки сильной активности и в ближайшие дни могут появится еще более мощные вспышки, которые могут сопровождаться корональными выбросами массы. По крайне мере на это указывают данные приборов SDO.

Потоки солнечных частиц могут негативно влиять не только на работу связи на планете, но и могут навредить космическим спутникам, а также Международной космической станции. Но и без этого, как уже писал Фокус, на МКС хватает проблем. В частности, речь идет об аварии на состыкованном с орбитальной станцией грузовом корабле. В российском корабле "Прогресс" была обнаружена поломка в охладительной системе, но ее причина пока не известна.

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