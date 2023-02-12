Новая авария на МКС. Еще один российский космический корабль вышел из строя: что известно

Проблема с охладительной системой появилась уже второй раз за 2 месяца на космическом корабле РФ.

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На Международной космической станции произошла уже вторая авария на космическом корабле РФ. Если в середине декабря проблема с охладительной системой была обнаружена у корабля для доставки астронавтов, то на этот раз такая же авария случилась с грузовым транспортным средством, пишет Space.

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Уже второй раз за 2 месяца российский космический корабль, который состыкован с МКС начал протекать. На этот раз российские диспетчеры на Земле заметили в субботу, 11 февраля, разгерметизацию в грузовом космическом корабле "Прогресс-82". В NASA сообщили, что произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.

В американском космическом агентстве сообщили, что пока что причина утечки охлаждающей жидкости из охладительной системы неизвестна. Несмотря на аварию температура и давление на станции остается в пределах нормы и ничего экипажу МКС не угрожает.

[ + – ] Уже второй раз за 2 месяца российский космический корабль, который состыкован с МКС начал протекать. На этот раз российские диспетчеры на Земле заметили в субботу, 11 февраля, разгерметизацию в грузовом космическом корабле "Прогресс-82". В NASA сообщили, что произошла разгерметизация системы охлаждения корабля Фото: NASA

Грузовой корабль РФ "Прогресс 82" состыковался с МКС еще в конце октября прошлого года и должен был отправится на Землю 17 февраля. Пока что точно не известно произойдет ли это или же российские диспетчеры оставят корабль на МКС до выяснения причин аварии.

Стоит заметить, что все российские грузовые корабли данного класса после того, как выполнят свою миссию возвращаются на Землю и сгорают в атмосфере. Поэтому на Земле не удастся установить причины аварии. Самое интересное, что поломка на космическом корабле РФ произошла в тот же день, когда с МКС состыковался еще один грузовой корабль россиян – "Прогресс-83".

Утечка охлаждающей жидкости на российском космическом корабле произошла уже во второй раз за 2 месяца. Подобный инцидент произошел с кораблем "Союз-МС 22" в середине декабря прошлого года. Этот корабль доставил на орбиту в сентябре 2022 года трех астронавтов и должен был вернуть их на Землю в марте этого года.

[ + – ] Утечка охлаждающей жидкости на российском космическом корабле произошла уже во второй раз за 2 месяца. Подобный инцидент произошел с кораблем "Союз-МС 22" в середине декабря прошлого года. Этот корабль доставил на орбиту в сентябре 2022 года трех астронавтов и должен был вернуть их на Землю в марте этого года

В результате расследования причин аварии выяснилось, что корпус корабля был поврежден ударом микрометеорита и на данный момент "Союз-МС 22" непригоден для транспортировки астронавтов домой. Его можно использовать только в случае аварийной ситуации на МКС.

Фокус уже подробно писал о том, как произошла авария с российским космическим кораблем и как развивались дальнейшие события. В NASA даже приняли решение в случае непредвиденных обстоятельств отправить на Землю своего астронавта на корабле SpaceX.

[ + – ] Сейчас "Роскосмос " готовит к отправке на МКС другой космический корабль — "Союз-МС 23". Он полетит 20 февраля, но на его борту не будет экипажа, кроме полезных грузов Фото: NASA

Сейчас "Роскосмос " готовит к отправке на МКС другой космический корабль — "Союз-МС 23". Он полетит 20 февраля, но на его борту не будет экипажа, кроме полезных грузов. Этот корабль сможет вернуть двух россиян и одного американца на Землю только в сентябре. То есть изначальная миссия этих астронавтов на орбите продлится еще полгода. Пока что нет никакой информации о том, будет ли скорректирована дата запуска нового космического корабля в связи с расследованием аварии на корабле "Прогресс".

Как уже писал Фокус, недавно прошли очередные испытания на прочность модуля будущей космической станции, которая должна будет заменить МКС.

Также Фокус писал о том, что SpaceX провела испытание своей ракеты Starship, которая должна впервые полететь в космос в марте этого года. Эта ракета предназначена для полетов не только на Луну, но и на Марс.

Что касается Марса, то как уже писал Фокус, ученые рассказали, какие опасности ожидают будущих покорителей Красной планеты. В частности, речь идет о том, что условия на Марсе могут привести к значительным проблемам со здоровьем.