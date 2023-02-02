Модуль будущей МКС взорвали: получилось лучше, чем ожидали в NASA (видео)

Компания Sierra Space завершила третье испытание на прочность жилого модуля будущей орбитальной станции Orbital Reef и результат превзошел ожидания на 150%.

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В Центре космических полетов NASA имени Маршалла, который расположен в штате Алабама, США, прошло третье испытание прототипа жилого сегмента будущей космической станции Orbital Reef, которая должна будет заменить МКС уже в начале 2030-х годов, пишет Space.

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Еще в 2021 году NASA выбрало трех подрядчиков для разработки новой космической станции, которая должна стать заменой для уже очень старой Международной космической станции. Грант в размере 415 млн долларов разделили между собой компании Nanoracks LLC, Northrop Grumman и две компании, которые работают вместе — Blue Origin и Sierra Space. Все три компании активно ведут свои разработки, но последняя за прошедшие несколько месяцев показала очень хорошие результаты.

[ + – ] Компания Sierra Space завершила третье испытание на прочность жилого модуля будущей орбитальной станции Orbital Reef и результат превзошел ожидания на 150% Фото: Скриншот

Компания Sierra Space в прошлом году провела уже два успешных испытания прототипов надувных сегментов будущей космической станции Orbital Reef. О втором испытании уже подробно писал Фокус, когда, как и в этот раз прототип модуля станции был взорван. Взрыв произошел целенаправленно, ведь инженеры должны проверить прочность этого сегмента, который должен будет выдержать негостеприимные условия космоса.

[ + – ] Так, согласно проекту, будет выглядеть космическая станция Orbital Reef Фото: space.com

Третье "взрывное" испытание, как и два предыдущих прошли в знаковом для NASA месте — в Центре космических полетов NASA имени Маршалла. Именно здесь готовили ракеты и космические корабли для первых полетов человека на Луну еще в 1960-х годах.

Очередной тест на прочность своего надувного модуля компания Sierra Space провела для того, чтобы соответствовать нормам, которые выставляет NASA для подобных конструкций. То есть модуль должен быть прочным и выдерживать высокое давление, ведь в этом сегменте будущей станции, который называется LIFE будут жить и работать астронавты. С другой стороны, Blue Origin и Sierra Space должны доказать NASA, что именно их станция должна стать достойной заменой МКС, а потому характеристики всех ее составляющих должны превзойти показатели конкурентов.

Для нового испытания был создан прототип, который по размеру представляет собой 1/3 размера настоящего космического надувного модуля. Цель состояла в том, чтобы данный сегмент выдержал огромное давление в течение 100 часов и не разорвался на куски. Но результаты превзошли все ожидания. Модуль взорвался только через 150 часов, а значит инженеры превысили требования NASA на 150%.

В этом году компания Sierra Space должна провести еще несколько подобных испытаний, чтобы получить полное одобрение NASA на дальнейшие разработки составляющих космической станции Orbital Reef. Подробнее о ней Фокус уже писал ранее.

Стоит заметить, что компания Sierra Space не единственный создатель сегментов для космических станций, который проводит "взрывные" испытания, чтобы получить одобрение NASA. Например, инженеры из компании Lockheed Martin Space еще в декабре прошлого года провели подобный тест своего модуля космической станции, но она предназначена не для околоземной орбиты, где находится МКС. Этот проект предназначен для создания станций возле Луны, а также других планет Солнечной системы.

Что касается самой МКС, то как уже писал Фокус, NASA планировало в случае очередной аварии спасти своего астронавта, оставив двух россиян на орбите. Дело в том, что после значительной поломки российского космического корабля в декабре прошлого года, станция осталась без "спасательной шлюпки".