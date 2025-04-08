Врежется в Млечный Путь: черная дыра в галактике Андромеды посылает нам странный сигнал (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Чандра обнаружили рентгеновского излучение, которое исходит от сверхмассивной черной дыры в центре галактики Андромеды. Это излучение то возникает, то исчезает, и таким образом кажется, что пожиратель материи в соседней крупной галактике подмигивает нам. Исследование дает представление об уникальной связи между галактикой и ее черной дырой, что имеет решающее значение для понимания эволюции Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Universe Today.

Галактика Андромеды, которая еще имеет название M31, является ближайшей к нам спиральной галактикой, а также самой большой галактикой по соседству с нашей галактикой Млечный Путь. Хотя галактика Андромеды находится на расстоянии 2,5 млн световых лет, ее можно увидеть невооруженным глазом в ясные темные ночи. Исследования показали, что галактика Андромеды и Млечный Путь находятся на пути столкновения, которое должно произойти примерно через 4,5 млрд лет, что приведет к созданию более крупной галактики.

Галактика Андромеды состоит из сотен миллиардов звезд и в ее центре, как и в других крупных галактиках, находится сверхмассивная черная дыра под названием M31*. Когда черная дыра поглощает материю, то последняя, перед исчезновением в недрах черной дыры нагревается и выпускает рентгеновское излучение. Его обнаружил космический телескоп Чандра.

По словам ученых, когда они провели анализ данных, то обнаружили, что рентгеновское излучение сверхмассивной черной дыры то появляется, то исчезает, что удивило астрономов.

Снимок галактики Андромеды в видимом свете и рентгеновские снимки, сделанные с помощью телескопов XMM Newton и Чандра. На снимке также показана черная дыра M31* Фото: NASA

Сверхмассивная черная дыра M31* имеет массу, которая в 100 млн раз больше массы Солнца, и она намного больше, чем черная дыра в ядре Млечного Пути (ее масса в 4 млн раз больше, чем у Солнца). Несмотря на свои огромные размеры, M31* кажется относительно спокойной, ведь она проявляет лишь случайные признаки активности, связанные с поглощением окружающей материи.

По слова мученых, ближайшая к нам сверхмассивная черная дыра дает уникальную возможность выявить связь между ней и галактикой, что имеет решающее значение для понимания эволюции Вселенной, а также природы черных дыр и ядер галактик.

Исследования показали, что галактика Андромеды и Млечный Путь находятся на пути столкновения, которое должно произойти примерно через 4,5 млрд лет, что приведет к созданию более крупной галактики Фото: wikipedia

Астрономы изучили данные телескопа Чандра за 15 лет, чтобы исследовать рентгеновское излучение, исходящее из окрестностей черной дыры M31*.

Но исследование началось с обнаружения частиц нейтрино, которые привели к M31*, вместе с рентгеновским излучением, также указывающим на сверхмассивную черную дыру. Нейтрино могут быть созданы средами вблизи сверхмассивных черных дыр, таких как M31*.

Астрономы обнаружили, что M31* находится в состоянии повышенной активности с момента крупной рентгеновской вспышки в 2006 году, за которой последовала еще одна в 2013 году. Эта закономерность совпадает с недавним открытием ученых, которые обнаружили, что выбросы нейтрино связаны с аналогичными рентгеновскими вспышками, исходящими от черных дыр в центрах других галактик.

Для определения точного местоположения черной дыры M31*, ученые использовали данные телескопа Чандра, чтобы различить четыре источника рентгеновского излучения: S1, SSS, N1 и P2 Фото: NASA

Для определения точного местоположения черной дыры M31*, ученые использовали данные телескопа Чандра, чтобы различить четыре источника рентгеновского излучения: S1, SSS, N1 и P2. В конечном итоге источник P2 был признан черной дырой.

Как уже писал Фокус, день на наименее изученной планете Солнечной системы длиннее, чем думали астрономы. Уран единственный раз в истории видел с близкого расстояния космический аппарат "Вояджер-2" и из-за того, что эта планета находится далеко от нас, ее изучение остается сложным.

Также Фокус писал о том, что впервые в истории на орбите были сделаны рентгеновские изображения человеческого тела. Это произошло через 130 лет после создания первого рентгеновского снимка человека.