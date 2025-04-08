Историческая миссия: астронавты сделали первый рентгеновский снимок человека в космосе (фото)
Частные астронавты, участники миссии Fram2, организованной компанией SpaceX Илона Маска, провели почти 4 дня на полярной орбите, где еще никогда не бывали люди. Во время своей миссии космические туристы впервые облетели Земли вокруг ее полюсов и выполнили несколько научных экспериментов. В том числе они сделали первый в истории рентгеновский снимок человека в космосе.
Об этом пишет Space.
В 1895 году физик Вильгельм Рентген впервые открыл рентгеновские лучи и понял, что они могут быть полезны для медицины. В итоге ученый сделал первый в истории рентгеновский снимок человеческого тела. Это было изображение руки его жены с кольцом. Через 130 лет участники миссии Fram2 воссоздали эту рентгеновскую фотографию, но уже в космосе.
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Экипаж из четырех космических туристов впервые в истории отправился на космическом корабле Crew Dragon на полярную орбиту вокруг Земли 1 апреля, как уже писал Фокус. Эту миссию финансировал миллиардер с Мальты Чун Ван, который вместе с еще тремя частными астронавтами находился в космосе в течение трех с половиной дней.
За это время космические туристы провели 22 научных эксперимента, в том числе они наблюдали за полюсами нашей планеты, выращивали грибы и сделали первый в истории рентгеновский снимок человеческого тела на орбите, который показала компания SpaceX.
После того, как экипаж миссии Fram2 сделал рентгеновское изображение кисти руки, демонстрация этой технологии была продолжена серией других диагностических снимков, которые включали предплечье, таз, живот и грудь человека. Частные астронавты также сделали снимки электроники, чтобы проверить как можно использовать рентгеновские лучи для диагностики работы приборов космического корабля.
Как уже писал Фокус, экипаж миссии Fram2 приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии 4 апреля. Недавно частные астронавты прибыли в Космический центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне, чтобы завершить ряд экспериментов и собрать послеполетные биометрические данные.
Также Фокус писал о том, что ученые нашли причину извержения вулканов на самой горячей планете Солнечной системы. Венера, самая горячая планета в Солнечной системе, по оценкам, имеет на поверхности 85 000 вулканов. Теперь у ученых есть новая теория о том, что подпитывает обширную вулканическую активность. Ученые считают, что огромное количество вулканов и их извержения связаны с конвекцией в коре Венеры.