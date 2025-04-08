Историческая миссия: астронавты сделали первый рентгеновский снимок человека в космосе (фото)

Частные астронавты, участники миссии Fram2, организованной компанией SpaceX Илона Маска, провели почти 4 дня на полярной орбите, где еще никогда не бывали люди. Во время своей миссии космические туристы впервые облетели Земли вокруг ее полюсов и выполнили несколько научных экспериментов. В том числе они сделали первый в истории рентгеновский снимок человека в космосе.

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Об этом пишет Space.

В 1895 году физик Вильгельм Рентген впервые открыл рентгеновские лучи и понял, что они могут быть полезны для медицины. В итоге ученый сделал первый в истории рентгеновский снимок человеческого тела. Это было изображение руки его жены с кольцом. Через 130 лет участники миссии Fram2 воссоздали эту рентгеновскую фотографию, но уже в космосе.

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Экипаж из четырех космических туристов впервые в истории отправился на космическом корабле Crew Dragon на полярную орбиту вокруг Земли 1 апреля, как уже писал Фокус. Эту миссию финансировал миллиардер с Мальты Чун Ван, который вместе с еще тремя частными астронавтами находился в космосе в течение трех с половиной дней.

Первый рентгеновский снимок человека в космосе был сделан во время миссии Fram2 (справа). Экипаж миссии Fram2 решил отдать дань уважения самому первому рентгеновскому снимку, на котором была запечатлена рука с кольцом (слева) Фото: SpaceX

За это время космические туристы провели 22 научных эксперимента, в том числе они наблюдали за полюсами нашей планеты, выращивали грибы и сделали первый в истории рентгеновский снимок человеческого тела на орбите, который показала компания SpaceX.

Экипаж миссии Fram2 Фото: SpaceX

После того, как экипаж миссии Fram2 сделал рентгеновское изображение кисти руки, демонстрация этой технологии была продолжена серией других диагностических снимков, которые включали предплечье, таз, живот и грудь человека. Частные астронавты также сделали снимки электроники, чтобы проверить как можно использовать рентгеновские лучи для диагностики работы приборов космического корабля.

Как уже писал Фокус, экипаж миссии Fram2 приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии 4 апреля. Недавно частные астронавты прибыли в Космический центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне, чтобы завершить ряд экспериментов и собрать послеполетные биометрические данные.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли причину извержения вулканов на самой горячей планете Солнечной системы. Венера, самая горячая планета в Солнечной системе, по оценкам, имеет на поверхности 85 000 вулканов. Теперь у ученых есть новая теория о том, что подпитывает обширную вулканическую активность. Ученые считают, что огромное количество вулканов и их извержения связаны с конвекцией в коре Венеры.