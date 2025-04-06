Совершили путешествие вокруг полюсов Земли: первая миссия космических туристов успешно завершилась

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX совершила 4-дневный полет над полярными регионами Земли и успешно вернулась.

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Об этом сообщила пресс-служба SpaceX.

После почти четырех дней на орбите экипаж Fram2 безопасно приземлился у побережья Оушенсайда, штат Калифорния. Таким образом была завершена миссия полета человека в космос для исследования Земли с полярной орбиты и полета над полярными регионами планеты.

Во время своей миссии экипаж провел 22 исследовательские исследования, которые имели целью расширить возможности человечества по длительному исследованию космоса и понимание здоровья человека в космосе.

Экипаж сделал первый рентгеновский снимок в космосе, выполнял упражнения для поддержания мышечной и скелетной массы и выращивал грибы в условиях микрогравитации.

Кроме того, после безопасного возвращения на Землю экипаж покинул космический корабль Dragon без дополнительной медицинской и оперативной помощи, что помогло исследователям охарактеризовать способность астронавтов выполнять функциональные задачи без посторонней помощи после короткого и длительного пребывания в космосе.

Напомним, что первые люди, которые совершили орбитальный полет над северным и южным полюсами Земли, прислали уникальные изображения из космоса.

Также сообщалось, что NASA официально заявило, что будет использовать для полетов в космос и новую тяжелую огромную ракету SpaceX под названием Starship.