NASA теперь будет использовать огромную ракету Илона Маска для полетов в космос (фото)

Космическое агентство США официально включило в список будущих запусков в космос самую большую и самую мощную ракету в мире под названием Starship, созданную компанией SpaceX Илона Маска. Гигантская многоразовая тяжелая ракета-носитель предназначена не только для запусков на орбиту, но и для полетов на Луну и Марс.

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Об этом пишет Space.

31 марта NASA официально объявило о том, что заключило контракт с компанией SpaceX на услугу по запуску тяжелой ракеты-носителя Starship в космос. Таким образом американское космическое агентство будет использовать уже три ракеты компании Илона Маска: кроме Starship, которой еще предстоит завершить испытания, NASA уже использует многоразовые ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy. Контракт предусматривает использование ракеты Starship для запусков в космос до декабря 2032 года.

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Восьмой тестовый запуск Starship был, как и седьмой, не совсем удачным

Контракт NASA со SpaceX предусматривает использование Starship для разнообразных миссий, в том числе отправки в космос астронавтов, спутников и других космических аппаратов.

Starship компании SpaceX высотой 123 метра является самой большой и самой мощной в мире многоразовой космической ракетой. Компания Илона Маска с 2023 года провела уже 8 испытательных полетов, но второй ступени ракеты, которая по сути является космическим кораблем, еще предстоит успешно выйти на орбиту Земли и развернуть там полезные нагрузки.

Контракт NASA со SpaceX предусматривает использование Starship для разнообразных миссий Фото: SpaceX

У SpaceX получилось уже несколько раз успешно приземлить первую ступень ракеты Starship, известную как Super Heavy. Но два последних испытательных полета, седьмой и восьмой по счету, были не совсем успешными. Дело в том, что верхняя ступень ракеты Starship в январе и марте этого года взорвались вскоре после запуска.

NASA выбрало лунную версию ракеты Starship для высадки астронавтов на Луну в 2027 году Фото: SpaceX

NASA выбрало лунную версию ракеты Starship для высадки астронавтов на Луну в 2027 году. В то же время Илон Маск заявил, что хочет использовать Starship для отправки людей на Марс.

Как уже писал Фокус, компания из США Hyperian Aerospace заявила о том, что собирается создать новый тип сверхзвуковых грузовых самолетов, которые смогут доставлять грузы по всему миру за рекордно короткое время.

Также Фокус писал о том, что физики смогли решить загадку странных металлов и новое открытие может изменить использование энергии. Физики давно изучают странные металлы, то есть материалы, которые не следуют обычным правилам электричества и магнетизма.