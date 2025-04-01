NASA тепер використовуватиме величезну ракету Ілона Маска для польотів у космос (фото)

Космічне агентство США офіційно занесло до списку майбутніх запусків у космос найбільшу і найпотужнішу ракету у світі під назвою Starship, створену компанією SpaceX Ілона Маска. Гігантська багаторазова важка ракета-носій призначена не тільки для запусків на орбіту, а й для польотів на Місяць і Марс.

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Про це пише Space.

31 березня NASA офіційно оголосило про те, що уклало контракт із компанією SpaceX на послугу із запуску важкої ракети-носія Starship у космос. У такий спосіб американське космічне агентство використовуватиме вже три ракети компанії Ілона Маска: окрім Starship, якій ще належить завершити випробування, NASA вже використовує багаторазові ракети Falcon 9 і Falcon Heavy. Контракт передбачає використання ракети Starship для запусків у космос до грудня 2032 року.

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Восьмий тестовий запуск Starship був, як і сьомий, не зовсім вдалим

Контракт NASA зі SpaceX передбачає використання Starship для різноманітних місій, зокрема відправлення в космос астронавтів, супутників та інших космічних апаратів.

Starship компанії SpaceX заввишки 123 метри є найбільшою і найпотужнішою у світі багаторазовою космічною ракетою. Компанія Ілона Маска з 2023 року провела вже 8 випробувальних польотів, але другій ступені ракети, яка, по суті, є космічним кораблем, ще належить успішно вийти на орбіту Землі та розгорнути там корисні навантаження.

Контракт NASA зі SpaceX передбачає використання Starship для різноманітних місій Фото: SpaceX

У SpaceX вийшло вже кілька разів успішно приземлити перший ступінь ракети Starship, відому як Super Heavy. Але два останні випробувальні польоти, сьомий і восьмий за рахунком, були не зовсім успішними. Річ у тім, що верхній ступінь ракети Starship у січні та березні цього року вибухнув незабаром після запуску.

NASA обрало місячну версію ракети Starship для висадки астронавтів на Місяць у 2027 році Фото: Starship

NASA обрало місячну версію ракети Starship для висадки астронавтів на Місяць у 2027 році. Водночас Ілон Маск заявив, що хоче використовувати Starship для відправки людей на Марс.

Як уже писав Фокус, компанія зі США Hyperian Aerospace заявила про те, що збирається створити новий тип надзвукових вантажних літаків, які зможуть доставляти вантажі по всьому світу за рекордно короткий час.

Також Фокус писав про те, що фізики змогли вирішити загадку дивних металів і нове відкриття може змінити використання енергії. Фізики давно вивчають дивні метали, тобто матеріали, які не дотримуються звичайних правил електрики і магнетизму.