З Америки до Європи за 27 хвилин: що відомо про новий надзвуковий літак зі США (фото)

Американська компанія Hyperian Aerospace оголосила про те, що вона збирається створити новий надзвуковий вантажний літак, який зробить революцію в доставці вантажів по всьому світу. Літак під назвою HYPERLiner Cargo зможе перевищити швидкість звуку в 10 разів.

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Про це пише Interesting Engineering.

У 10 разів швидше за швидкість звуку зможе літати новий надзвуковий вантажний літак HYPERLiner Cargo, і водночас він не забруднюватиме довкілля. У компанії Hyperian Aerospace зі США заявили, що їхній надзвуковий літак зможе літати зі швидкістю 12 275 км/год, що значно скоротить час доставки вантажів по всьому світу. Передбачали американської компанії вважають, що їхня майбутня розробка, зробить революцію в доставці вантажів по всьому світу. Літак HYPERLiner Cargo зможе доставити 10 тонн вантажу в будь-яку точку планети менш ніж за 1,5 години.

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Наприклад, надзвуковий літак HYPERLiner Cargo зможе доставити вантаж із Нью-Йорка до Лондона (Велика Британія) лише за 27 хвилин, до Дубая (ОАЕ) — за 54 хвилини, до Шанхаю (Китай) — за 57 хвилин, до Сіднея (Австралія) — за 1,5 години. Наразі літак долає відстань між цими містами в діапазоні від 8 до 12 годин.

Компанія Hyperian Aerospace планує використовувати як паливо для свого надзвукового літака стиснений водень, а це значить, що він не вироблятиме викидів вуглекислого газу, які забруднюють повітря.

Літак HYPERLiner Cargo зможе доставити 10 тонн вантажу в будь-яку точку планети менш ніж за 1,5 години Фото: interestingengineering.com

Поки що компанія не повідомила, чи буде новий літак працювати в безпілотному режимі, чи все ж таки ним керуватиме пілот. Конструкція літака передбачає останнє, але поки немає ніякої ясності в цьому питанні. Також невідомий термін реалізації амбітного проекту.

У заяві Hyperian Aerospace сказано, що їхні надзвукові літаки зможуть доставляти критично важливі вантажі так швидко і без негативного впливу на навколишнє середовище, що вони можуть замінити наявні "повільні вантажні літаки". І це може повністю змінити ланцюжки поставок вантажів по всій планеті. При цьому використання водню як палива допоможе знизити витрати на доставку вантажів.

Також Hyperian Aerospace планує створити і пасажирські надзвукові літаки, які також мають літати зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку в 10 разів.

Hyperian Aerospace планує створити і пасажирські надзвукові літаки, які також мають літати зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку в 10 разів Фото: interestingengineering.com

Крім цього компанія збирається створити сімейство літаків з вертикальним злетом і посадкою під назвою SKYLIFT, які зможуть вміщати до 50 пасажирів. Це будуть не надзвукові літаки, призначені для переміщення пасажирів на відстань до 4500 км.

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