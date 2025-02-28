Учені створили надзвуковий двигун, що дає змогу літаку в 16 разів перевищити швидкість звуку

Китайські вчені провели успішне випробування реактивного двигуна, який може дозволити літаку досягти швидкості майже 20 000 км/год.

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Великим кроком уперед у царині надзвукових польотів є випробування китайськими вченими нового реактивного двигуна, який дасть змогу літакам літати зі швидкістю, яка в 16 разів перевищує швидкість звуку (1234 км/год). Тобто літаки, оснащені такими двигунами, зможуть набрати швидкість 19 756 км на годину. Звіт про випробування вчені з Китайської академії наук представили в журналі Journal of Experiments in Fluid Mechanics, пише Interesting Engineering.

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На початку лютого, як уже писав Фокус, у США завершилися випробування прототипу нового пасажирського надзвукового літака, під час яких вдалося кілька разів перевищити швидкість звуку. Але тільки американці працюють над створенням нових надзвукових і гіперзвукових літаків. У цьому плані не відстає і Китай.

Два роки тому китайські вчені заявили про те, що їм вдалося створити найпотужніший у світі гіперзвуковий двигун, який дасть змогу літакам літати зі швидкістю, що в 16 разів перевищує швидкість звуку. Тепер же стало відомо про успішні випробування модифікованої версії цього двигуна, який працює на звичайному авіаційному гасі. Випробування пройшли в ударному аеродинамічному тунелі JF-12 у Пекіні. Ця установка може відтворювати справжні умови гіперзвукового польоту і є однією з найбільших та найпередовіших у своєму роді у світі.

Китайські вчені заявили, що вони використовували реактивне паливо RP-3 під час випробувань нового гіперзвукового двигуна і виявилося, що воно в 1000 разів швидше згорає, ніж у звичайних гіперзвукових двигунів. Випробування показали, що двигун дає змогу розігнати літак до надзвукової та гіперзвукової швидкості, яка перевищує швидкість звуку в 6 — 16 разів.

Під час випробувань вченим вдалося забезпечити політ в аеродинамічному тунелі лише зі швидкістю, що в 9 разів вища за швидкість звуку. Проте вони з'ясували, як ключові технології двигуна працюють на гіперзвукових швидкостях.

Згідно зі звітом учених, новий варіант реактивного двигуна має на 85% коротшу камеру згоряння, ніж звичайний гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун. Вчені вважають, що це допоможе знизити вагу літака, а також збільшить дальність польоту.

Одним із ключових чинників ефективності нового двигуна є його здатність використовувати ударні хвилі, що виникають при надзвукових швидкостях, для прискорення згоряння палива. На піку фази випробувань двигун показав, що він здатний виробляти ще більшу тягу на більш високих швидкостях, ніж вдалося досягти. Це випробування матиме велике значення для реалізації мрії Китаю про надзвуковий літак, який зможе літати зі швидкістю, що в 16 разів перевищує швидкість звуку, вже до 2030 року.

Як уже писав Фокус, астрофізики з'ясували, що найпотужніші космічні промені у Всесвіті виникають поруч із нами і мають несподіване джерело.

Також Фокус писав про те, що один з членів екіпажу МКС сфотографував Землю в незвичному вигляді, а також у кадр потрапила частина нашої галактики.