Астронавт NASA на орбіті зробив дивовижний знімок нашої галактики Чумацький Шлях (фото)

На фотографії нашу галактику видно за горизонтом Землі.

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Нещодавно астронавт NASA Дон Петтіт зробив фотографію нашої галактики Чумацький Шлях, яку видно за горизонтом нашої планети. Ця фотографія, зроблена з Міжнародної космічної станції (МКС), пропонує абсолютно новий погляд на Землю і те, що знаходиться за її межами, пише Gizmodo.

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Астронавт Дон Петтіт уже відомий своїми дивовижними фотографіями навколишнього космосу, зробленими з МКС. Як уже писав Фокус, у грудні минулого року астронавт NASA, перебуваючи на орбіті, сфотографував дві найближчі до нас карликові галактики: Велику Магелланову Хмару і Малу Магелланову Хмару.

Тепер же Петтіт показав, який вигляд має Земля з космосу, а також те, що знаходиться далеко від нашої планети. Коли МКС перебувала на висоті 424 км над Тихим океаном астронавт використовував свою камеру, щоб зробити дивовижну фотографію нашої планети. Знімок було зроблено незадовго до сходу Сонця, тому деякі частини Землі все ще перебувають у темряві.

Водночас за горизонтом Землі на фотографії видно частину Чумацького Шляху. Нашу галактику видно з ребра і, звичайно ж, фотографія не може показати весь її розмір. Ми завжди можемо бачити лише частину Чумацького Шляху у вигляді довгої смуги з газу і зірок, тому що ми знаходимося всередині галактики.

За горизонтом Землі на фотографії видна частина Чумацького Шляху Фото: NASA

Фотографію було зроблено з використанням налаштувань низької освітленості і великої витримки, що допомогло Петтіту зафіксувати розмитість обертання Землі на сфокусованому тлі зірок Чумацького Шляху. Цей знімок незвичайний тим, що наша планета не виглядає як завжди блакитна з білими хмарами, а має зелений відтінок. Водночас тонка біла смуга показує край атмосфери Землі та кордон між нашим світом і космосом.

Петтіт є частиною екіпажу 72-ї експедиції NASA на МКС, до якої також входять астронавти Суніта Вільямс, Бутч Вілмор і Нік Гейг. Перші два астронавти відомі тим, що з червня минулого року не можуть повернутися на Землю через проблеми з космічним кораблем, на якому вони прибули на орбіту. Як уже писав Фокус, очікується, що Вільямс і Вілмор повернуться додому в березні на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.

Також Фокус писав про те, що в січні Вільямс побила рекорд за загальним часом виходу у відкритий космос серед жінок. Вільямс за весь час своїх польотів на орбіту перебувала у відкритому космосі протягом 62 годин і 6 хвилин, що перевищує попередній рекорд, який становить 60 годин і 21 хвилину.

Ще Фокус писав про те, що Ілон Маск настійно рекомендує NASA припинити роботу МКС не в 2030 році, а через 2 роки. Власник SpaceX вважає, що космічна станція вже виконала своє завдання, а тому потрібно спрямувати всі зусилля на освоєння більш глибокого космосу.

Нагадуємо, що у 2025 році можна побачити неозброєним оком вибух незвичайної зірки, яка вибухає кожні 80 років, як уже писав Фокус.