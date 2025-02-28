Ця зірка вибухає кожні 80 років: у 2025 році можна побачити це неозброєним оком

Астрономи вважають, що зірка Т Північної Корони має вибухнути новою цього року, хоча очікувалося, що це станеться раніше.

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Вибух нової на зірці Т Північної Корони мав стати однією з головних астрономічних подій минулого року, але він не стався. Передбачалося, що цей вибух може бути видно навіть неозброєним оком. Тепер же нові дослідження показують, що на зірці точно щось відбувається, а отже варто очікувати на появу яскравого вибуху цього року, пише ScienceAlert.

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У Чумацькому Шляху є подвійні зоряні системи, що складаються із зірки червоного гіганта і маленької щільної зірки білого карлика. Останні виникають після того, як помирають зірки, схожі на Сонце. У таких системах зірки розташовані дуже близько одна до одної, і білий карлик притягує до себе речовину червоного гіганта. На поверхні білого карлика в певний момент накопичується занадто багато речовини, що призводить до термоядерного вибуху, який називається вибухом нової. У деяких білих карликів такі вибухи можуть повторюватися з певною періодичністю.

У білого карлика в системі Т Північної Корони, яка розташована на відстані приблизно 2000 світлових років від нас у сузір'ї Північна Корона, вибух нової відбувається приблизно кожні 80 років. Востаннє цю подію було помічено в 1946 році.

У Чумацькому Шляху є подвійні зоряні системи, що складаються із зірки червоного гіганта і маленької щільної зірки білого карлика. Ілюстрація Фото: space.com

У 2024 році астрономи припускали, що вибух нової станеться в період з березня до вересня, тепер же вчені вважають, що він відбудеться в період з березня до листопада цього року. Як показують нові дослідження, у зірки Т Північної Корони змінюється яскравість, що, найімовірніше, стало наслідком високої швидкості накопичення речовини на поверхні, а отже, в найближчому майбутньому може статися вибух нової. Хоча точно спрогнозувати цю подію дуже складно.

Сузір'я Північна Корона Фото: Wikipedia

У Чумацькому Шляху існує всього 6 білих карликів, де відбуваються повторні вибухи новою, і іноді їх можна побачити неозброєним оком.

Якщо зараз зірка Т Північної Корони має зоряну величину приблизно +10, то під час вибуху нової вона матиме зоряну величину +2. Теоретично цього достатньо для того, щоб без допомоги телескопа та бінокля побачити цю подію в сузір'ї Північна Корона на кордоні із сузір'ям Геркулес.

Водночас астрономи кажуть, що навіть якщо станеться вибух нової, то це точно не буде найяскравіша зірка в нічному небі, як іноді пишуть в Інтернеті.

За словами вчених, коли вибух новою досягне піку яскравості, то його, ймовірно, можна буде побачити неозброєним оком упродовж кількох днів. Після цього зірка повернеться до своєї звичайної яскравості, щоб знову через 80 років з'явилася чергова вибухова подія.

Як уже писав Фокус, на кордоні Сонячної системи виявлено Чумацький Шлях у мініатюрі. Астрономи з'ясували, що у внутрішній частині хмари Оорта існує довгоживуча спіральна структура.

Також Фокус писав про те, що міжзоряні гості заглядають у Сонячну систему і вчені з'ясували, звідки вони прилітають. Дослідники вважають, що нарешті змогли з'ясувати, звідки до нас прилітають міжзоряні об'єкти.