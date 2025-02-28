Эта звезда взрывается каждые 80 лет: в 2025 году можно увидеть это невооруженным глазом

Астрономы считают, что звезда Т Северной Короны должна взорваться новой в этом году, хотя ожидалось, что это произойдет раньше.

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Взрыв новой на звезде Т Северной Короны должен был стать одним из главных астрономических событий прошлого года, но он не произошел. Предполагалось, что этот взрыв может быть виден даже невооруженным глазом. Теперь же новые исследования показывают, что что на звезде точно что-то происходит, а значит стоит ожидать появление яркого взрыва в этом году, пишет ScienceAlert.

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В Млечном Пути есть двойные звездные системы, состоящие из звезды красного гиганта и маленькой плотной звезды белого карлика. Последние возникают после того, как умирают звезды, похожие на Солнце. В таких системах звезды находятся очень близко друг к другу, и белый карлик притягивает к себе вещество красного гиганта. На поверхности белого карлика в определенный момент накапливается слишком много вещества, что приводит к термоядерному взрыву, который называется взрывом новой. У некоторых белых карликов такие взрывы могут повторяться с определенной периодичностью.

У белого карлика в системе Т Северной Короны, которая находится на расстоянии примерно 2000 световых лет от нас в созвездии Северная Корона, взрыв новой происходит примерно каждые 80 лет. В последний раз это событие было замечено в 1946 году.

В Млечном Пути есть двойные звездные системы, состоящие из звезды красного гиганта и маленькой плотной звезды белого карлика. Иллюстрация Фото: space.com

В 2024 году астрономы предполагали, что взрыв новой произойдет в период с марта по сентябрь, теперь же ученые считают, что он произойдет в период с марта по ноябрь этого года. Как показывают новые исследования, у звезды Т Северной Короны меняется яркость, что скорее всего стало следствием высокой скорости накопления вещества на поверхности, а значит в ближайшем будущем может произойти взрыв новой. Хотя точно спрогнозировать это событие очень сложно.

Созвездие Северная Корона Фото: Wikipedia

В Млечном Пути существует всего 6 белых карликов, где происходят повторные взрывы новой, и иногда их можно увидеть невооруженным глазом.

Если сейчас звезда Т Северной Короны имеет звездную величину примерно +10, то во время взрыва новой она будет иметь звездную величину +2. Теоретически этого достаточно для того, чтобы без помощи телескопа и бинокля увидеть это событие в созвездии Северная Корона на границе с созвездием Геркулес.

В то же время астрономы говорят, что даже если произойдет взрыв новой, то это точно не будет самая яркая звезда в ночном небе, как иногда пишут в Интернете.

По словам ученых, когда взрыв новой достигнет пика яркости, то его, вероятно, можно будет увидеть невооруженным глазом в течение нескольких дней. После этого звезда вернется к своей обычной яркости, чтобы снова через 80 лет появилось очередное взрывное событие.

Как уже писал Фокус, на границе Солнечной системы обнаружен Млечный Путь в миниатюре. Астрономы выяснили, что во внутренней части облака Оорта существует долгоживущая спиральная структура.

Также Фокус писал о том, что межзвездные гости заглядывают в Солнечную систему и ученые выяснили, откуда они прилетают. Исследователи считают, что наконец-то смогли выяснить, откуда к нам прилетают межзвездные объекты.