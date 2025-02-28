На границе Солнечной системы обнаружен Млечный Путь в миниатюре: что это (фото)

Астрономы выяснили, что во внутренней части облака Оорта существует долгоживущая спиральная структура.

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Самым известны примером спиральной структуры является наша галактика Млечный Путь. Теперь же ученые с помощью суперкомпьютера NASA обнаружили еще одну спиральную структуру на границе Солнечной системы. Она состоит из миллиардов комет и находится внутри оболочки из ледяных объектов под названием облако Оорта, окружающей нашу планетную систему. Эта оболочка имеет ширину, которая почти в 100 000 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем (оно составляет 150 млн км), но астрономы до сих пор точно не знали, какую она имеет структуру. Новые данные дают некоторые подсказки. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Как показала симуляция, основанная на имеющихся данных, созданная на суперкомпьютере NASA, некоторые кометы во внутренней части облака Оорта создают долгоживущую спиральную структуру. Она находится на расстоянии между 1000 и 10 000 астрономических единиц от нас (одна астрономическая единица – 150 млн км). Астрономы выяснили, что эта спиральная структура имеет длину примерно 15 000 астрономических единиц и проходит перпендикулярно или под углом 90 градусов к плоскости Млечного Пути. Астрономы считают, что эта спиральная структура состоит из миллиардов комет. При этом ученые выяснили, что структура не является временной, а существует очень давно и ее можно обнаружить, хотя это сделать очень сложно.

На схеме показано расположение разных объектов Солнечной системы по мере удаленности от Солнца. За гелиосферой находится облако Оорта Фото: NASA

Облако Оорта представляет собой сферическую оболочку Солнечной системы и считается ее внешней границей. Облако Оорта, которое состоит из огромного количества комет и ледяных транснептуновых объектов, находится далеко за пределами орбиты планеты Нептун, расположенной в 4,5 млрд км от Солнца. Считается, что многие кометы прилетают во внутреннюю часть Солнечной системы именно из облака Оорта. Теоретически транснептуновые объекты состоит из материала, который существовал, когда формировались планеты Солнечной системы примерно 4,5 млрд лет назад.

На схеме показано облако Оорта и Солнечная система, которая находится внутри Фото: space.com

Астрономы говорят, что пока что невозможно напрямую увидеть спиральную структуру в облаке Оорта, ведь составляющие ее кометы находятся так далеко, что отражают слишком мало солнечного света. К тому же они относительно маленькие.

Если бы Земля находилась на ближнем краю облака Оорта на расстоянии 1000 астрономических единиц от нас, ее можно было бы увидеть в очень большой телескоп. Но кометы намного меньше нашей планеты, а потому их невозможно увидеть на таком расстоянии. Но астрономы надеются, что спиральную структуру можно будет увидеть с помощью мощной Обсерватории имени Веры Рубин, которая должна начать работу в конце этого года.

Как уже писал Фокус, частный лунный модуль компании, которая попытается второй раз войти в историю, прислал снимки Земли из космоса. Посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines пока что успешно направляется к Луне, чтобы совершить мягкую посадку.

Еще один частный посадочный модуль Blue Ghost сделал фотографии обратной стороны Луны во время подготовки к посадке на ее поверхность в ближайшие дни, как уже писал Фокус.