Вторая попытка войти в историю: частный лунный модуль прислал снимки Земли из космоса (фото)

Посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines пока что успешно направляется к Луне, чтобы совершить мягкую посадку.

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В феврале 2024 года компания Intuitive Machines из США вошла в историю, ведь ей удалось впервые приземлить на Луне частный посадочный модуль Nova-C с названием Odysseus ("Одиссей"). 26 февраля на ракете-носителе Falcon 9 в космос отправился второй посадочный модуль Nova-C этой компании под названием Athena ("Афина"). Если все пойдет по плану, что Intuitive Machines войдет в историю, как компания, которой удалось приземлить сразу два своих посадочных модуля на Луне. Аппарат Athena прислал несколько потрясающих фотографий нашей родной планеты из космоса, пишет Space.

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Частный посадочный модуль Athena отделился от ракеты-носителя Falcon 9

Пока посадочный модуль Athena только начал свое путешествие к Луне, чтобы приземлиться на ее поверхности 6 марта, еще один подобный аппарат под названием Blue Ghost, созданный компанией Firefly Aerospace готовится уже совершить мягкую посадку на Луне 2 марта. Находясь близко к поверхности Луны этот посадочный сделал потрясающие фотографии обратной стороны Луны, как уже писал Фокус.

Что касается посадочного модуля Nova-C от Intuitive Machines, то он отправился на Луну в рамках миссии IM-2, в то время как в прошлом году такая же успешная миссия называлась IM-1. Вскоре после того, как модуль Athena отделился от верхней ступени ракеты-носителя Falcon 9 и начал полет к Луне, с помощью бортовой камеры он запечатлел Землю из космоса. На одной из фотографий можно увидеть вдалеке от модуля верхнюю ступень ракеты компании SpaceX, которая успешно выполнила своей предназначение.

Если внимательно посмотреть на фотографию, то можно увидеть возле отработанной ступени ракеты яркие точки света. Вероятно, это орбитальный аппарат NASA Lunar Trailblazer и зонд Odin, построенный компанией Astroforge, которые были выведены в космос вместе с лунным посадочным модулем.

На фотографии видна Земля, часть модуля Athena, а также внизу видна верхняя ступень ракеты Falcon 9 Фото: space.com

В компании Intuitive Machines сообщили, что пока что миссия IM-2 проходит хорошо. Посадочный модуль начал получать энергию от Солнца и установил стабильную связь с центром управления миссией.

Теперь модуль должен выполнить серию запусков своих двигателей, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны 3 марта, а затем через три дня приземлиться на ее поверхности.

Основной полезной нагрузкой частного посадочного модуля Athena является устройство PRIME-1, состоящее из масс-спектрометра и бура для проникновения в кору Луны. Это устройство должно помочь ученым выяснить, сколько водяного льда находится на поверхности Луны в районе южного полюса, где приземлится посадочный аппарат.

Также на борту модуля находится прыгающий роботизированный аппарат Grace, созданный Intuitive Machines, который будет исследовать кратер возле места посадки Athena, и небольшой луноход MAPP от компании Lunar Outpost.

Роботизированные аппараты будут оставаться на связи благодаря другой полезной нагрузке миссии IM-2, системе связи от компании Nokia, которая создаст первую в истории сеть 4G на Луне, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы тщательно изучили атмосферу необычной планеты, которая не должна существовать, но все же продолжает вращаться вокруг своей звезды на очень близком расстоянии.