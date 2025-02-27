Очень горячая и облачная: обнаружена удивительная планета, которая не должна существовать

Планеты типа "горячий Нептун" встречаются настолько редко, что астрономы не могут до конца понять, как они могут выжить в чрезвычайно экстремальных условиях.

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Астрономы использовали космический телескоп Уэбб, чтобы детально изучить недавно обнаруженную планету LTT 9779 b, которая принадлежит к редкому классу "горячий Нептун". Ученые выяснили, что эта планета имеет температуру примерно 2000 градусов Цельсия и неожиданные отражающие облака. Это открытие предлагает новое понимание экстремальных явлений, которые происходят на планетах, которые вращаются вокруг своих звезд на очень близком расстоянии. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Earth.

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Астрономы не могут понять, каким образом может существовать планета LTT 9779 b, орбитальный период которой составляет меньше 24 земных часов. Это значит, что она находится чрезвычайно близко к своей звезде и получает огромную дозу излучения и тепла. При этом одна сторона планеты, размер которой похож на размер планеты Нептун в Солнечной системе, всегда обращена к звезде, а на второй части планеты всегда царит вечная ночь.

Как выяснили астрономы, несмотря на экстремальные условия на планете, западная часть ее дневной стороны является достаточно прохладной, чтобы там образовались отражающие свет облака. Но оказалось, что на восточной части дневной стороны планеты температура намного выше.

Исследование показало, что сторона планеты, получающая огромную дозу излучения и тепла звезды, подвержена воздействию мощных ветров, которые переносят энергию вокруг планеты. Эти ветры создают заметную асимметрию на дневной стороне и приводят к тому, что в одной ее части образуются облака и существует более низкая температура.

Астрономы не могут понять, каким образом может существовать планета LTT 9779 b, орбитальный период которой составляет меньше 24 земных часов. Иллюстрация Фото: Earth.com

Астрономы выяснили, что способность планеты перераспределять энергию играет ключевую роль в сохранении облаков в таких экстремальных условиях. Ведь они должны были давно исчезнуть. При этом в облаках астрономы обнаружили признаки наличия водяного пара.

Полный анализ атмосферы планеты помог определить четкие температурные градиенты и лучше понять, как слои облаков могут образовываться на более холодной части дневной стороны планеты.

По словам ученых, такие планеты встречаются настолько редко что астрономы не могут до конца понять, как они могут выжить в чрезвычайно экстремальных условиях. Существование таких планет бросает вызов теориям о миграции инопланетных миров и пониманию способности выживать таким планетам на очень близком расстоянии от своих звезд.

То, что планета LTT 9779 b может не только поддерживать атмосферу, которая не улетучилась, но еще и образовывать облака, состоящие в том числе из металлов, добавляет новые вопросы об эволюции и формированию таких очень странных миров. При этом ученые выяснили, что планета все же медленно теряет часть своей массы под влиянием гравитации и излучения звезды. Но это не мешает существовать более-менее стабильной атмосфере.

Новое исследование показывает, что материя может конденсироваться в отражающие облака под воздействием огромной жары, в то время как ветры переносят тепловую энергию и влияют на распределение облаков.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили похожие на Землю планеты, которые сейчас распадаются на части. Две каменистые планеты впервые позволили увидеть, из чего состоят миры земной группы за пределами Солнечной системы.

Еще Фокус писал о новой обсерватории NASA, которая поможет создать уникальную карту Вселенной с сотнями миллионов галактик в более сотни цветов. Эта красочная карта космоса должно помочь разгадать несколько больших тайн Вселенной.