Тайна Большого взрыва: новый телескоп NASA покажет Вселенную, какую мы еще не видели (фото)

Космический телескоп SPHEREx создаст самую красочную карту космоса и поможет найти ответы на многие вопросы, которые касаются эволюции Вселенной.

Related video

На 28 февраля запланирован запуск уникального инфракрасного космического телескопа NASA под названием SPHEREx, который в течение двух лет будет сканировать весь видимый космос и впервые создаст уникальную карту Вселенной в 102 цветах. Это намного больше, чем имеет любая существующая карта видимого космоса. Эти данные помогут ответить на многие вопросы, которые касаются эволюции Вселенной и должны помочь разгадать тайну Большого взрыва, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вселенная таит еще очень много загадок, которые пытаются разгадать астрономы. Как уже писал Фокус, во время недавнего исследования, ученые обнаружили нечто неожиданное при изучении странных тусклых ультрадиффузных галактик. Но новая обсерватория NASA поможет получить ответы на вопросы, которые касаются происхождения галактик, быстрого расширения Вселенной и создания необходимых для жизни молекул.

Космический телескоп SPHEREx впервые представит Вселенную в 102 цветах с помощью уникальной карты всего видимого космоса. Обсерватория будет наблюдать за светом сотен миллионов звезд и галактик, что поможет лучше понять эволюцию Вселенной начиная с Большого взрыва. По словам ученых из NASA, подобную карту еще не создавал ни один телескоп.

Космический телескоп SPHEREx впервые представит Вселенную в 102 цветах с помощью уникальной карты всего видимого космоса Фото: NASA

С помощью изучения света, длина волны которого растягивается при прохождении через огромные расстояния, телескоп сможет понять точное расположение многих галактик. В результате он сможет создать карту расположения более 450 млн галактик. Эта карта поможет проверить точность моделей космической инфляции, то есть процесса первого расширения Вселенной, когда за доли секунды после Большого взрыва космос увеличился в несколько септиллионов раз (септиллион – это единица с 24 нулями). Считается, что будущее распределение галактик было установлено во время этого короткого периода времени Исследование закономерностей распределения материи, которая расположилась таким образом в результате космической инфляции, поможет лучше понять механизм, лежащий в основе быстрого роста Вселенной. Если материя была распределена примерно одинаково, то это подтвердит модель космической инфляции, включающей гипотетическую частицу инфлатон и инфлатонное поле. Если же будет замечена неоднородность в распределении материи, то может означать, что вовремя космической инфляции за расширением космоса стояли сразу несколько неизвестных частиц и полей.

Новая обсерватория NASA поможет получить ответы на вопросы, которые касаются происхождения галактик, быстрого расширения Вселенной и создания необходимых для жизни молекул Фото: NASA

Астрономы с помощью телескопа SPHEREx хотят сделать нечто, что кажется невозможным: измерить весь свет галактик, который они выпустили за миллиарды лет истории Вселенной. Таким образом, изучая свет, астрономы смогут получить представление о космосе в разные периоды его существования, ведь свет постоянно менялся. При этом телескоп SPHEREx должен обнаружить неизвестные источники света.

Еще одной задачей новой обсерватории NASA является измерение количества воды и других важных для появления жизни ингредиентов в нашей галактике Млечный Путь. Телескоп SPHEREx будет изучать распределение водяного льда и других химических соединений и понять, где они больше всего сконцентрированы. Это даст возможность понять, где могут находится планеты, на которых потенциально могла возникнуть жизнь.

Также Фокус писал о том, что зонд NASA, летящий к Юпитеру, впервые сделал снимок своей следующей цели. На новых фотографиях космического аппарата "Люси" виден небольшой астероид на фоне звезд.

Еще Фокус писал о том, что ученые представили новую теорию, согласно которой черные дыры могут быть созданы без помощи экзотической материи и наличия сингулярности.