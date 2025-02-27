Таємниця Великого вибуху: новий телескоп NASA покаже Всесвіт, якого ми ще не бачили (фото)

Космічний телескоп SPHEREx створить найяскравішу карту космосу і допоможе знайти відповіді на багато запитань, які стосуються еволюції Всесвіту.

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На 28 лютого заплановано запуск унікального інфрачервоного космічного телескопа NASA під назвою SPHEREx, який протягом двох років скануватиме увесь видимий космос і вперше створить унікальну карту Всесвіту у 102 кольорах. Це набагато більше, ніж має будь-яка наявна карта видимого космосу. Ці дані допоможуть відповісти на багато запитань, які стосуються еволюції Всесвіту і мають допомогти розгадати таємницю Великого вибуху, пише ScienceAlert.

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Всесвіт таїть ще дуже багато загадок, які намагаються розгадати астрономи. Як уже писав Фокус, під час нещодавнього дослідження, вчені виявили щось несподіване під час вивчення дивних тьмяних ультрадифузних галактик. Але нова обсерваторія NASA допоможе отримати відповіді на питання, які стосуються походження галактик, швидкого розширення Всесвіту і створення необхідних для життя молекул.

Космічний телескоп SPHEREx вперше представить Всесвіт у 102 кольорах за допомогою унікальної карти всього видимого космосу. Обсерваторія спостерігатиме за світлом сотень мільйонів зірок і галактик, що допоможе краще зрозуміти еволюцію Всесвіту починаючи з Великого вибуху. За словами вчених з NASA, подібну карту ще не створював жоден телескоп.

Космічний телескоп SPHEREx уперше представить Всесвіт у 102 кольорах за допомогою унікальної карти всього видимого космосу Фото: NASA

За допомогою вивчення світла, довжина хвилі якого розтягується під час проходження через величезні відстані, телескоп зможе зрозуміти точне розташування багатьох галактик. У результаті він зможе створити карту розташування понад 450 млн галактик. Ця карта допоможе перевірити точність моделей космічної інфляції, тобто процесу першого розширення Всесвіту, коли за частки секунди після Великого вибуху космос збільшився в кілька септильйонів разів (септильйон — це одиниця з 24 нулями). Вважається, що майбутній розподіл галактик було встановлено під час цього короткого періоду часу. Дослідження закономірностей розподілу матерії, що розташувалася таким чином унаслідок космічної інфляції, допоможе краще зрозуміти механізм, що лежить в основі швидкого зростання Всесвіту. Якщо матерія була розподілена приблизно однаково, то це підтвердить модель космічної інфляції, що включає гіпотетичну частинку інфлатон і інфлатонне поле. Якщо ж буде помічена неоднорідність у розподілі матерії, то це може означати, що під час космічної інфляції за розширенням космосу стояли одразу кілька невідомих частинок і полів.

Нова обсерваторія NASA допоможе отримати відповіді на питання, які стосуються походження галактик, швидкого розширення Всесвіту і створення необхідних для життя молекул Фото: NASA

Астрономи за допомогою телескопа SPHEREx хочуть зробити щось, що здається неможливим: виміряти все світло галактик, яке вони випустили за мільярди років історії Всесвіту. Таким чином, вивчаючи світло, астрономи зможуть отримати уявлення про космос у різні періоди його існування, адже світло постійно змінювалося. При цьому телескоп SPHEREx має виявити невідомі джерела світла.

Ще одним завданням нової обсерваторії NASA є вимірювання кількості води та інших важливих для появи життя інгредієнтів у нашій галактиці Чумацький Шлях. Телескоп SPHEREx вивчатиме розподіл водяного льоду та інших хімічних сполук і зрозуміє, де вони найбільше сконцентровані. Це дасть можливість зрозуміти, де можуть знаходитися планети, на яких потенційно могло виникнути життя.

Також Фокус писав про те, що зонд NASA, що летить до Юпітера, вперше зробив знімок своєї наступної мети. На нових фотографіях космічного апарату "Люсі" видно невеликий астероїд на тлі зірок.

Ще Фокус писав про те, що вчені представили нову теорію, згідно з якою чорні діри можуть бути створені без допомоги екзотичної матерії і наявності сингулярності.