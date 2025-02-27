Астрономи не очікували побачити це: незвичайні маленькі галактики спантеличили вчених (фото)

Дослідники вивчили найменший клас дуже тьмяних галактик у Всесвіті та змогли відновити історію їхнього формування.

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Астрономи з'ясували дещо дивовижне про найменший і найтьмяніший клас галактик у Всесвіті, які називаються ультрадифузними галактиками. Вчені виявили, що приблизно половина з них демонструють ознаки руху, які кидають виклик попереднім теоріям про формування та еволюцію таких об'єктів. Зокрема, астрономи виявили несподіваний обертальний рух зірок у багатьох із цих карликових галактик. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

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Нещодавно астрономи з'ясували, що галактика, яка має деформовану форму, стала такою через минуле поглинання своїх сусідів, і виявили, що вона вже готується до нового нападу на іншу галактику, як уже писав Фокус. У новому дослідженні астрономи вивчили рух зірок у кількох десятках ультрадифузних галактик, розташованих у скупченні галактик Гідра на відстані понад 160 млн світлових років від нас. Нове відкриття змінює розуміння того, як формуються та еволюціонують маленькі галактики з надзвичайно низькою світністю.

За словами астрономів, вони не тільки змогли побачити рухи зірок у таких галактиках, але виявили те, чого не очікували. Для дослідження незвичайних галактик учені використовували потужний наземний телескоп VLT. Ультрадифузні галактики були вперше виявлені відносно недавно, але процес створення і розвитку цих дивних галактик з дуже низькою світністю відразу ж стали загадкою для астрономів.

Галактика UDG32 розташована внизу, а галактика NGC 3314A — вгорі Фото: space.com

Нове дослідження показало, що представники найменшого класу галактик перебувають у середовищах, які сильно відрізняються за своїми властивостями, кількістю темної матерії в них, а також рухами і складом їхніх зірок. Зокрема, астрономи провели ретельне вивчення ультрадифузної галактики UDG32, яка розташована в кінці газової нитки, що виходить зі спіральної галактики NGC 3314A.

Одна з теорій, що пояснює походження ультрадифузних галактик, припускає, що вони формуються, коли з великих галактик внаслідок гравітаційної взаємодії з іншими об'єктами виходять газові нитки. Якщо в цих нитках залишаються газові молекулярні хмари, то вони можуть стати надзвичайно щільними і стиснутися під дією своєї гравітації. Таким чином утворюються зірки, які стають основою незвичайних карликових галактик.

Ультрадифузна галактика з графіком, що показує швидкість зірок усередині неї Фото: space.com

Нове спостереження підтвердило, що зв'язок UDG32 з газовою ниткою NGC3314A не є результатом випадкового вирівнювання. Також астрономи виявили, що ця ультрадифузна галактика має більше важких хімічних елементів, які важчі за водень і гелій, ніж інші подібні їй об'єкти в скупченні галактик Гідри.

Важкі хімічні елементи створюються в ядрах зірок за допомогою термоядерного синтезу, а потім потрапляють у космос, коли зірки вмирають, таким чином даючи основу для наступного покоління зірок. Але астрономи виявили, що зірки в UDG32 мають молодший вік, ніж інші ультрадифузні галактики в скупченні галактик Гідра, і при цьому мають набагато більше важких хімічних елементів у своєму складі.

За словами астрономів, це означає, що ці зірки були створені в газових хмарах, наповнених важкими елементами, і ці хмари були викинуті більш великою і старішою галактикою. Це підтверджує, що UDG32 була створена завдяки сусідній спіральній галактиці.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що Сонячна система врізалася у величезну галактичну структуру і це змінило нашу планету. Вчені вважають, що зіткнення з хмарою Оріона призвело до значної зміни клімату на Землі.