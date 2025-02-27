Астрономы не ожидали увидеть это: необычные маленькие галактики озадачили ученых (фото)

Исследователи изучили самый маленький класс очень тусклых галактик во Вселенной и смогли восстановить историю их формирования.

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Астрономы выяснили нечто удивительное о самом маленьком и тусклом классе галактик во Вселенной, которые называются ультрадиффузными галактиками. Ученые обнаружили, что примерно половина из них демонстрируют признаки движения, которые бросают вызов предыдущим теориям о формировании и эволюции таких объектов. В частности, астрономы обнаружили неожиданное вращательное движение звезд во многих из этих карликовых галактик. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

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Недавно астрономы выяснили, что галактика, которая имеет деформированную форму, стала такой из-за прошлого поглощения своих соседей, и обнаружили, что она уже готовится к новому нападению на другую галактику, как уже писал Фокус. В новом исследовании астрономы изучили движение звезд в нескольких десятках ультрадиффузных галактик, расположенных в скоплении галактик Гидра на расстоянии более 160 млн световых лет от нас. Новое открытие меняет понимания того, как формируются и эволюционируют маленькие галактики с чрезвычайно низкой светимостью.

По словам астрономов, они не только смогли увидеть движения звезд в таких галактиках, но обнаружили то, чего не ожидали. Для исследования необычных галактик ученые использовали мощный наземный телескоп VLT. Ультрадиффузные галактики были впервые обнаружены относительно недавно, но процесс создания и развития этих странных галактик с очень низкой светимостью сразу же стали загадкой для астрономов.

Галактика UDG32 находится внизу, а галактика NGC 3314A - вверху Фото: space.com

Новое исследование показало, что представители самого маленького класса галактик находятся в средах, которые сильно отличаются по своим свойствам, количеству темной материи в них, а также движениям и составу их звезд. В частности, астрономы провели тщательное изучение ультрадиффузной галактики UDG32, которая находится в конце газовой нити, выходящей из спиральной галактики NGC 3314A.

Одна из теорий, объясняющая происхождение ультрадиффузных галактик предполагает, что они формируются, когда из крупных галактик в результате гравитационного взаимодействии с другими объектами выходят газовые нити. Если в этих нитях остаются газовые молекулярные облака, то они могут стать чрезвычайно плотными и сжаться под действием своей гравитации. Таким образом образуются звезды, которые становятся основой необычных карликовых галактик.

Ультрадиффузная галактика с графиком, показывающим скорость звезд внутри нее Фото: space.com

Новое наблюдение подтвердило, что что связь UDG32 с газовой нитью NGC3314A не является результатом случайного выравнивания. Также астрономы обнаружили, что эта ультрадиффузная галактика имеет больше тяжелых химических элементов, которые тяжелее водорода и гелия, чем другие подобные ей объекты в скоплении галактик Гидры.

Тяжелые химические элементы создаются в ядрах звезд с помощью термоядерного синтеза, а затем попадают в космос, когда звезды умирают, таким образом давая основу для следующего поколения звезд. Но астрономы обнаружили, что звезды в UDG32 имеют более молодой возраст, чем другие ультрадиффузные галактики в скоплении галактик Гидра и при этом имеют намного больше тяжелых химических элементов в своем составе.

По словам астрономов, это значит, что данные звезды были созданы в газовых облаках, наполненных тяжелыми элементами, и эти облака были выброшены более крупной и более старой галактикой. Это подтверждает, что UDG32 была создана благодаря соседней спиральной галактике.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что Солнечная система врезалась в огромную галактическую структуру и это изменило нашу планету. Ученые считают, что столкновение с облаком Ориона привело к значительному изменению климата на Земле.