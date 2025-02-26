Солнечная система врезалась в огромную галактическую структуру: это изменило нашу планету (фото)

Исследование предполагает, что столкновение Солнечной системы с облаком Ориона привело к значительному изменению климата на Земле.

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Астрономы выяснили, что примерно 14 млн лет назад Солнечная система прошла через облако Ориона, один из компонентов гигантской структуры под названием Волна Рэдклиффа. Путешествие через очень плотный участок космоса, где образуются новые звезды, привело к тому, что гелиосфера, защитная оболочка Солнечной системы сжалась и это привело к увеличению количества межзвездной пыли. Эта пыль, как считают ученые, повлияла на климат нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

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Облако Ориона – это плотное скопление межзвездного вещества в созвездии Ориона, где происходит образование новых звезд, оно имеет размер несколько сотен световых лет и расположено на расстоянии примерно 1600 световых лет от нас.

Облако Ориона Фото: Wikipedia

Облако Ориона является частью самой большой известной газовой структуры в Млечном Пути, где находятся разные области звездообразования, под названием Волна Рэдклиффа. Она простирается на расстояние примерно 9000 световых лет. Ближний край этой структуры находится в 400 световых годах от нас, а самый дальний – в 5000 световых лет.

Приблизительный контур волны Рэдклиффа в ночном небе Земли Фото: Wikipedia

Солнечная система находится в постоянном движении, когда она вращается вокруг центра нашей галактики. Во время этого путешествия она проходит через различные галактические структуры.

Ученые с помощью космического телескопа Gaia выяснили, что Солнечная система столкнулась с областью с более высокой плотностью газа примерно 14 млн лет назад в облаке Ориона. В результате столкновения в Солнечную систему проникло гораздо больше межзвездной пыли, чем обычно, ведь ее удерживает гелиосфера, которая является своеобразной границей между областью влияния Солнца и остальной галактикой.

Художественное изображение Млечного Пути. Стрелкой показано положение Солнечной системы Фото: NASA

Ученые считают, что эта пыль проникла в атмосферу Земли и следы этого проникновения можно обнаружить в недрах планеты в виде радиоактивных химических элементов, созданных взрывами сверхновых. При этом ученые указывают на то, что пока что нет необходимых технологий, чтобы это подтвердить, но они могут появиться в будущем.

Авторы исследования говорят, что столкновение Солнечной системы с облаком Ориона произошло в тот период, когда на Земле начал меняться климат к более холодному. Авторы исследования считают, что межзвездная пыль как раз и повлияла на это изменение климата, ведь ее попало на планету очень много и она могла изменить состав атмосферы, что снизило парниковые эффекты.

Теперь ученые намерены изучить и другие структуры, через которые проходила Солнечная система и проходит сейчас, чтобы выяснить, какое влияние эти события могли оказать и, возможно, оказывают на нашу планету.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что квантовая гравитация решает загадку черных дыр. Ученые открыли способ создания черной дыры без загадочной сингулярности, где перестают работать законы физики.

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