Сонячна система врізалася у величезну галактичну структуру: це змінило нашу планету (фото)

Дослідження припускає, що зіткнення Сонячної системи з хмарою Оріона призвело до значної зміни клімату на Землі.

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Астрономи з'ясували, що приблизно 14 млн років тому Сонячна система пройшла через хмару Оріона, один із компонентів гігантської структури під назвою Хвиля Редкліффа. Подорож через дуже щільну ділянку космосу, де утворюються нові зірки, призвела до того, що геліосфера, захисна оболонка Сонячної системи стиснулася, і це призвело до збільшення кількості міжзоряного пилу. Цей пил, як вважають вчені, вплинув на клімат нашої планети. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

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Хмара Оріона — це щільне скупчення міжзоряної речовини в сузір'ї Оріона, де відбувається утворення нових зірок, вона має розмір кілька сотень світлових років і розташована на відстані приблизно 1600 світлових років від нас.

Хмара Оріона Фото: Wikipedia

Хмара Оріона є частиною найбільшої відомої газової структури в Чумацькому Шляху, де знаходяться різні області зореутворення, під назвою Хвиля Редкліффа. Вона простягається на відстань приблизно 9000 світлових років. Ближній край цієї структури знаходиться в 400 світлових роках від нас, а найдальший — у 5000 світлових років.

Приблизний контур хвилі Редкліффа в нічному небі Землі Фото: Wikipedia

Сонячна система перебуває в постійному русі, коли вона обертається навколо центру нашої галактики. Під час цієї подорожі вона проходить через різні галактичні структури.

Учені за допомогою космічного телескопа Gaia з'ясували, що Сонячна система зіштовхнулася з областю з вищою густиною газу приблизно 14 млн років тому в хмарі Оріона. Унаслідок зіткнення в Сонячну систему проникло набагато більше міжзоряного пилу, ніж зазвичай, адже його утримує геліосфера, яка є своєрідною межею між областю впливу Сонця та рештою галактики.

Художнє зображення Чумацького Шляху. Стрілкою показано положення Сонячної системи Фото: NASA

Вчені вважають, що цей пил проник в атмосферу Землі і сліди цього проникнення можна виявити в надрах планети у вигляді радіоактивних хімічних елементів, створених вибухами наднових. При цьому вчені вказують на те, що поки що немає необхідних технологій, щоб це підтвердити, але вони можуть з'явитися в майбутньому.

Автори дослідження кажуть, що зіткнення Сонячної системи з хмарою Оріона відбулося в той період, коли на Землі почав змінюватися клімат до більш холодного. Автори дослідження вважають, що міжзоряний пил якраз і вплинув на цю зміну клімату, адже його потрапило на планету дуже багато і він міг змінити склад атмосфери, що знизило парникові ефекти.

Тепер учені мають намір вивчити й інші структури, через які проходила Сонячна система і проходить зараз, щоб з'ясувати, який вплив ці події могли мати і, можливо, мають на нашу планету.

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