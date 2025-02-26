Бросает вызов теории: физики обнаружили неожиданный сюрприз внутри дважды магического атома

Эксперимент с изотопом свинец-208 позволил обнаружить у него внутри совсем не то, что ожидали ученые.

Related video

Физики ожидали обнаружить внутри изотопа свинец-208 ядро в виде идеальной сферы, но оно оказалось другим. Новое открытие предполагает, что ядра атомов могут быть сложнее, чем считали физики, и оно может иметь большое значение для понимания процесса образования тяжелых химических элементов. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как уже писал Фокус, недавно физики решили проверить правильность специальной теории относительности Эйнштейна с использованием таких фундаментальных частиц, как кварки. Из кварков состоят протоны и нейтроны, и они могут быть магическими.

Изотоп свинец-208 является очень особенным атомом. Если количество протонов и нейтронов в атомном ядре является магическими числами, то оболочка ядра становится полностью заполненной. В ядерной физике магическими числами являются 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. То есть, если количество протонов или нейтронов в ядре соответствует какому-нибудь магическому числу, то ядро называется магическим. Такие ядра являются более стабильными. Но еще большую стабильность демонстрируют дважды магические атомные ядра. Это значит, что количество и протонов, и нейтронов в них одновременно является магическими числами. Изотоп свинец-208 является дважды магическим атомом, ведь в его ядре находится 82 протона и 126 нейтронов.

Свинец-208 является самым тяжелым известным стабильным изотопом любого химического элемента, а также это важный краеугольный камень ядерной физики и ключ к пониманию полной природы дважды магических ядер.

Физики ожидали обнаружить внутри изотопа свинец-208 ядро в виде идеальной сферы, но оно оказалось другим Фото: ScienceAlert

Поскольку свинец-208 является очень стабильным изотопом, физики считали, что его атомное ядро должно представлять собой идеальную сферу. Но когда они использовали гамма-спектрометр для его структуры, они обнаружили нечто другое. Физики бомбардировали атомное ядро изотопа винца-208 частицами, летящими со скоростью 30 000 км/с. Такая бомбардировка возбуждает квантовые состояния в ядре, а их анализ помогает обнаружить форму атомного ядра. В результате физики обнаружили, что ядро атома свинца-208 имеет немного сплющенную сферическую форму. По словам ученых, это открытие бросает вызов результатам исследований в области ядерной физики.

Это неожиданное открытие поставило ученых в тупик, ведь они не могут пока объяснить, почему атомное ядро свинца-208 вопреки предположениям, не является идеальной сферой, а представляет собой сплющенный сфероид. Физики считаю, что в атомных ядрах происходит больше неизвестных процессов, чем считалось, и нужно направить все усилия, чтобы раскрыть их секреты.

Как уже писал Фокус, всего одна капля кислоты делает алюминий прозрачным, и он пропускает более 70% видимого света. Ученые создали новый метод преобразования алюминия в прозрачный оксид алюминия с помощью всего одной капли кислоты и низкого напряжения.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили одну из самых массивных черных дыр в центре Космической подковы. Эта черная дыра в 36 млрд раз массивнее Солнца.