В 36 млрд раз тяжелее Солнца: астрономы обнаружили одну из самых массивных черных дыр (фото)

Новая ультрамассивная черная дыра находится в центре Космической подковы. Такое явление в космосе предсказал Альберт Эйнштейн.

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В 2007 году астрономы обнаружили гравитационно-линзовую систему галактик, получившую название Космическая подкова. Масса ближней к нам галактики, расположенной на расстоянии 5,5 млрд световых лет от нас, увеличивает и искажает изображение более далекой галактики, свет от которой путешествовал к нам более 10 млрд лет. Две галактики находятся настолько правильном выравнивании, что возникло явление известное, как кольцо Эйнштейна. Ученые, изучившие Космическую подкову, выяснили, что в центре более близкой к нам галактики находится ультрамассивная черная дыра. Ее масса в 36 млрд раз больше массы Солнца. Таким образом это одна из самых массивных черных дыр во Вселенной, известных на сегодняшний день. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

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Еще в 1936 году Альберт Эйнштейн предсказал существование такого явления, как гравитационное линзирование. Оно возникает, когда масса галактики, которая находится ближе к нам, искривляет и усиливает свет более далекой галактики. В результате иногда изображение далекой галактики выглядит в виде круга, который получил название кольцо Эйнштейна. Собственно, такое кольцо образовалась вокруг галактики LRG 3-757 и оно является изображением более далекой галактики. Сама же гравитационно-линзовая система получила название Космическая подкова, ведь кольцо Эйнштейна в данном случае не является замкнутым и напоминает подкову.

Термин "ультрамассивные черные дыры используют для описания сверхмассивных черных дыр в центрах больших галактик, масса которых более, чем в 5 млрд раз превышает массу Солнца. Именно такая черная дыра, как считают ученые, с массой в 36 млрд раз большей, чему Солнца, находится в центре ярко красной галактики, излучающей много инфракрасного света, под названием LRG 3-757.

Эта галактика имеют массу, которая в 100 раз больше, чем у нашей галактики Млечный Путь, поэтому LRG 3-757 является одной из самых массивных галактик, известных астрономам. А в ее центре находится одна из самых массивных известных черных дыр. Сверхмассивные черные дыры и их массы тесно связаны с их родительскими галактиками посредством совместной эволюции. Новое исследование еще больше усиливает эту связь.

Космическая подкова Фото: NASA

Астрономы сосредоточили свое внимание на отношении М-сигма. Это соотношение между массой сверхмассивной черной дыры и дисперсией скоростей звезд в балдже галактики (сфероидальная структура в центре галактики с большой плотностью звезд). Дисперсия скоростей (сигма) — это измерение скорости звезд и того, насколько она варьируется вокруг средней скорости. Чем выше дисперсия скоростей, тем быстрее и хаотичнее движутся звезды.

Когда астрономы изучают галактики, они обнаруживают, что чем массивнее сверхмассивная черная дыра, тем больше дисперсия скоростей. Это соотношение предполагает глубокую связь между эволюцией галактик и ростом сверхмассивных черных дыр.

Связь между массой сверхмассивной черной дыры и дисперсией скоростей ее галактики настолько тесная, что астрономы могут получить оценку массы сверхмассивной черной дыры, измерив дисперсию скоростей. Но сверхмассивная черная дыра в Космической подкове массивнее, чем предполагает отношение М-сигма. Возможно, некоторые звезды могли быть удалены из галактики во время прошлых слияний с другими галактиками, что повлияло на дисперсию скоростей.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили настоящий источник характерного красного цвета Марса. Оказалось, это не то, что думали ученые раньше.

Также Фокус писал о том, как бы выглядел парад планет в других мирах. Если бы люди появились на спутнике Юпитера или на одной из планет системы TRAPPIST-1, то у нас был бы совсем другой вид парада планет, чем с Земли.