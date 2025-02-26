У 36 млрд разів важча за Сонце: астрономи виявили одну з наймасивніших чорних дір (фото)

Нова ультрамасивна чорна діра знаходиться в центрі Космічної підкови. Таке явище в космосі передбачив Альберт Ейнштейн.

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У 2007 році астрономи виявили гравітаційно-лінзову систему галактик, що отримала назву Космічна підкова. Маса ближньої до нас галактики, розташованої на відстані 5,5 млрд світлових років від нас, збільшує і спотворює зображення більш далекої галактики, світло від якої подорожувало до нас понад 10 млрд років. Дві галактики перебувають настільки правильному вирівнюванні, що виникло явище відоме, як кільце Ейнштейна. Вчені, які вивчили Космічну підкову, з'ясували, що в центрі ближчої до нас галактики знаходиться ультрамасивна чорна діра. Її маса в 36 млрд разів більша за масу Сонця. Таким чином це одна з наймасивніших чорних дір у Всесвіті, відомих на сьогоднішній день. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

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Ще 1936 року Альберт Ейнштейн передбачив існування такого явища, як гравітаційне лінзування. Воно виникає, коли маса галактики, що розташована ближче до нас, викривляє та підсилює світло більш далекої галактики. У результаті інколи зображення далекої галактики виглядає у вигляді кола, яке отримало назву кільце Ейнштейна. Власне, таке кільце утворилося навколо галактики LRG 3-757 і воно є зображенням більш далекої галактики. Сама ж гравітаційно-лінзова система отримала назву Космічна підкова, адже кільце Ейнштейна в даному випадку не є замкнутим і нагадує підкову.

Термін "ультрамасивні чорні діри" використовують для опису надмасивних чорних дір у центрах великих галактик, маса яких більше, ніж у 5 млрд разів перевищує масу Сонця. Саме така чорна діра, як вважають учені, з масою в 36 млрд разів більшою, ніж у Сонця, знаходиться в центрі яскраво червоної галактики, що випромінює багато інфрачервоного світла, під назвою LRG 3-757.

Ця галактика мають масу, яка у 100 разів більша, ніж у нашої галактики Чумацький Шлях, тож LRG 3-757 є однією з наймасивніших галактик, відомих астрономам. А в її центрі знаходиться одна з наймасивніших відомих чорних дір. Надмасивні чорні діри та їхні маси тісно пов'язані з їхніми батьківськими галактиками за допомогою спільної еволюції. Нове дослідження ще більше посилює цей зв'язок.

Космічна підкова Фото: NASA

Астрономи зосередили свою увагу на відношенні М-сигма. Це співвідношення між масою надмасивної чорної діри та дисперсією швидкостей зірок у балджі галактики (сфероїдальна структура в центрі галактики з великою щільністю зірок). Дисперсія швидкостей (сигма) — це вимірювання швидкості зірок і того, наскільки вона варіюється навколо середньої швидкості. Що вища дисперсія швидкостей, то швидше і хаотичніше рухаються зірки.

Коли астрономи вивчають галактики, вони виявляють, що чим масивніша надмасивна чорна діра, тим більша дисперсія швидкостей. Це співвідношення передбачає глибокий зв'язок між еволюцією галактик і зростанням надмасивних чорних дір.

Зв'язок між масою надмасивної чорної діри і дисперсією швидкостей її галактики настільки тісний, що астрономи можуть отримати оцінку маси надмасивної чорної діри, вимірявши дисперсію швидкостей. Але надмасивна чорна діра в Космічній підкові масивніша, ніж припускає відношення М-сигма. Можливо, деякі зірки могли бути видалені з галактики під час минулих злиттів з іншими галактиками, що вплинуло на дисперсію швидкостей.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили справжнє джерело характерного червоного кольору Марса. Виявилося, це не те, що думали вчені раніше.

Також Фокус писав про те, який би вигляд мав парад планет в інших світах. Якби люди з'явилися на супутнику Юпітера або на одній із планет системи TRAPPIST-1, то в нас був би зовсім інший вигляд параду планет, ніж із Землі.