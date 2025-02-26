Вчені здивовані: знайдено причину, чому Марс має червоний колір насправді

Дослідники виявили справжнє джерело характерного кольору Червоної планети і таким чином спростували популярну теорію.

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Учені помилялися щодо того, як Марс отримав свій характерний червоний колір. З'ясувалося, що червоний відтінок марсіанського пилу виник через реакції, які відбувалися у вологих, а не сухих умовах. Таким чином джерелом цього кольору є не те, що раніше думали вчені. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише CNN.

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Як уже писав Фокус, знайдено ідеальне місце для пляжного відпочинку, але проблема в тому, що воно розташоване не на Землі. Вчені виявили піщаний пляж у найнесподіванішому місці — на Марсі.

Ця планета зобов'язана своїм червоним кольором іржавим залізним мінералам, розсіяним марсіанським вітром протягом мільярдів років по всій планеті у вигляді пилу. Минулі спостереження за допомогою космічних апаратів змусили вчених повірити, що ця іржа з'явилася в сухих умовах, після того як на планеті зникла вода. Тепер же вчені з'ясували, що червоний колір Марсу надає феригідрит. Це оксид заліза, що містить воду. Тож червоний колір Марса утворився ще тоді, коли нині посушлива планета була прохолодним світом, вкритим водою.

У далекому минулому залізо в породах на Марсі вступило в реакцію з водою або водою і киснем у повітрі, і утворився оксид заліза майже так само, як іржа утворюється на Землі. За мільярди років оксид заліза розпався на пил і осів по всій планеті.

Минулі спостереження не показали наявності води в марсіанському пилу, а тому вчені вирішили, що червоний колір Марсу надає оксид заліза або мінерал, відомий як гематит, який утворюється в сухих умовах. Автори нового дослідження створили копію марсіанського пилу і знайшли справжнє джерело червоного кольору Марса.

Вчені використовували дані кількох орбітальних апаратів, а також марсоходів, щоб створити повну картину мінерального складу Червоної планети. Аналіз пилу показав наявність оксиду заліза, що містить воду, званий феригідритом, який швидко утворюється в холодній воді. Він імовірно, утворився на Марсі, коли вода все ще могла існувати на поверхні планети мільярди років тому.

За словами вчених, вони з'ясували, що феригідрит, змішаний з базальтом, вулканічною породою, найкраще відповідає мінералам, виявленим космічними апаратами на Марсі. Оскільки феригідрит міг утворитися тільки тоді, коли на поверхні планети все ще була присутня вода, Марс був покритий іржею раніше, ніж передбачалося. Відкриття того, що колір Марса викликаний іржавим мінералом, що містить воду, таким як феригідрит, здивувало вчених.

За словами авторів дослідження, оскільки іржа, що містить воду, вкриває більшу частину поверхні Марса, це свідчить про те, що рідка вода в далекому минулому на Червоній планеті могла бути більш поширеною, ніж вважалося раніше. А вода є необхідною умовою для життя. Таким чином, на Марсі могло процвітати мікробне життя.

Також Фокус писав про те, що приватний посадковий модуль зробив приголомшливі кадри поверхні Місяця і Землі позаду нього. Посадковий модуль Blue Ghost вже повністю готовий здійснити історичну посадку на Місяць.

Ще Фокус писав про те, що астрономи виявили на краю Сонячної системи структуру, яка нагадує нашу галактику в мініатюрі.