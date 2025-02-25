Знайдено ідеальне місце для пляжного відпочинку: проблема в тому, що воно розташоване не на Землі

Учені знайшли піщаний пляж у найнесподіванішому місці — на Марсі.

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Учені знайшли на Марсі місце, яке б ідеально підійшло для пляжного відпочинку, пише DailyMail.

Міжнародна група вчених використовувала дані з китайського марсохода Zhurong, щоб зазирнути в приховані шари породи під поверхнею планети, які переконливо вказують на наявність стародавнього північного океану.

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Нове дослідження пропонує найчіткіші на сьогоднішній день докази того, що на планеті колись була величезна водойма і більш придатне для життя середовище, заявили дослідники.

Марсохід Zhurong приземлився на Марсі 2021 року в районі, відомому як Рівнина Утопія, і відправив дані про геологію його околиць у пошуках ознак стародавньої води або льоду.

На відміну від інших марсоходів, він був оснащений георадаром, який давав йому змогу досліджувати надра планети, використовуючи як низькочастотний, так і високочастотний радар для проникнення в марсіанський ґрунт і виявлення похованих скельних утворень. Вивчаючи підземні осадові відкладення, вчені тепер можуть скласти повнішу картину історії планети.

Коли команда проаналізувала дані радара, вона виявила шарувату структуру, схожу на пляжі на Землі. Вони побачили утворення, звані "береговими" відкладеннями, які нахилені донизу до океанів і утворюються, коли відкладення переносяться припливами і хвилями у велику водойму.

Коли команда порівняла марсіанські дані з радіолокаційними зображеннями прибережних відкладень на Землі, вони виявили разючу схожість.

Кути нахилу, спостережувані на Марсі, потрапили прямо в діапазон тих, які спостерігаються в прибережних осадових відкладеннях на Землі.

Відкриття вказує на те, що на Марсі колись було багато води, а це ще раз підтверджує гіпотезу про океан, який покривав більшу частину північного полюса планети.

Вчені також вважають, що сприятливий для життя теплий і вологий період охоплював потенційно десятки мільйонів років.

"Ми знаходимо місця на Марсі, які раніше виглядали як стародавні пляжі і стародавні річкові дельти. Ми знайшли докази наявності вітру, хвиль, відсутності нестачі піску — справжній пляж для відпочинку", — каже співавтор дослідження Бенджамін Карденас з Університету штату Пенсильванія.

Нагадаємо, вчені знайшли доказ того, що раніше на Марсі була вода. Вважається, що Червона планета втратила воду мільярди років тому, коли марсіанську атмосферу знищило різке сонячне випромінювання від Сонця. Втрата марсіанської атмосфери означала, що ніщо більше не завадить водяній парі вийти в космос.