Допомогла "Чорна красуня": вчені знайшли доказ того, що раніше на Марсі була вода

Вважається, що Червона планета втратила воду мільярди років тому, коли марсіанську атмосферу знищило різке сонячне випромінювання від Сонця. Втрата марсіанської атмосфери означала, що більше ніщо не завадить водяній парі вийти в космос.

Вчені стверджують, що знайшли найдавніший прямий доказ того, що у минулому на поверхні Марса була вода. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Science Advances, повідомляє Space.com.

Доказом цієї теорії є марсіанський метеорит NWA7034, який знайшли в пустелі Сахара. Через свій чорний, полірований вигляд марсіанський камінь також відомий як "Чорна красуня", якому, на думку вчених, приблизно 2 мільярди років.

"Чорна красуня" є другим найстарішим марсіанським метеоритом, який до цього коли-небудь виявляли. Втім, вчені вважають, що зерно циркону віком 4,45 мільярда років, яке містить відбитки рідин, багатих водою.

"Ми використовували наномасштабну геохімію, щоб виявити елементарні докази гарячої води на Марсі 4,45 мільярда років тому. Гідротермальні системи були важливими для розвитку життя на Землі, і наші висновки свідчать про те, що на Марсі також була вода, ключовий інгредієнт середовища, придатного для життя, протягом найдавнішої історії формування земної кори", — розповів співавтор дослідження Аарон Кавозі з Інституту Землі та планетарних наук Кертіна (Австралія).

метеорит "Чорна красуня"

Він зауважив, що його команда ідентифікувала конкретні елементи в цьому унікальному фрагменті циркону за допомогою наномасштабного зображення та спектроскопії, що дозволяє визначити хімічний склад об’єктів. До них належали елементи залізо, алюміній, ітрій і натрій.

"Ці елементи були додані, коли циркон утворився 4,45 мільярда років тому, що свідчить про те, що вода була присутня під час ранньої магматичної активності Марса", — сказав Кавозі.

Вважається, що Червона планета втратила воду мільярди років тому, коли марсіанську атмосферу знищило різке сонячне випромінювання від Сонця. Втрата марсіанської атмосфери означала, що більше ніщо не завадить водяній парі вийти в космос.

Однак це нове дослідження свідчить про те, що вода в рідкому вигляді могла існувати на Марсі навіть раніше, ніж передбачалося — в доноївський період планети.

Нагадаємо, що учені вважають, що супутники Фобос і Деймос є залишками астероїда, який підлетів надто близько до Марсу і був розірваний на частини гравітацією планети. Нове пояснення походження супутників Червоної планети може вирішити давню суперечку про те, як вони виникли.