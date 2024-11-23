Помогла "Черная красавица": ученые нашли доказательство того, что раньше на Марсе была вода

Считается, что Красная планета потеряла воду миллиарды лет назад, когда марсианскую атмосферу уничтожило резкое солнечное излучение от Солнца. Потеря марсианской атмосферы означала, что ничто больше не помешает водяному пару выйти в космос.

Ученые утверждают, что нашли древнейшее прямое доказательство того, что в прошлом на поверхности Марса была вода. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances, сообщает Space.com.

Доказательством этой теории является марсианский метеорит NWA7034, который нашли в пустыне Сахара. Из-за своего черного, полированного вида марсианский камень также известен как "Черная красавица", которому, по мнению ученых, примерно 2 миллиарда лет.

"Черная красавица" является вторым старейшим марсианским метеоритом, который до этого когда-либо обнаруживали. Впрочем, ученые считают, что зерно циркона возрастом 4,45 миллиарда лет, которое содержит отпечатки жидкостей, богатых водой.

"Мы использовали наномасштабную геохимию, чтобы обнаружить элементарные доказательства горячей воды на Марсе 4,45 миллиарда лет назад. Гидротермальные системы были важными для развития жизни на Земле, и наши выводы свидетельствуют о том, что на Марсе также была вода, ключевой ингредиент среды, пригодной для жизни, в течение древнейшей истории формирования земной коры", — рассказал соавтор исследования Аарон Кавози из Института Земли и планетарных наук Кертина (Австралия).

метеорит "Черная красавица"

Он отметил, что его команда идентифицировала конкретные элементы в этом уникальном фрагменте циркона с помощью наномасштабного изображения и спектроскопии, позволяющей определить химический состав объектов. К ним относились элементы железо, алюминий, иттрий и натрий.

"Эти элементы были добавлены, когда циркон образовался 4,45 миллиарда лет назад, что свидетельствует о том, что вода присутствовала во время ранней магматической активности Марса", — сказал Кавози.

Считается, что Красная планета потеряла воду миллиарды лет назад, когда марсианскую атмосферу уничтожило резкое солнечное излучение от Солнца. Потеря марсианской атмосферы означала, что ничто больше не помешает водяному пару выйти в космос.

Однако это новое исследование свидетельствует о том, что вода в жидком виде могла существовать на Марсе даже раньше, чем предполагалось — в доноивский период планеты.

Напомним, что ученые считают, что спутники Фобос и Деймос являются остатками астероида, который подлетел слишком близко к Марсу и был разорван на части гравитацией планеты. Новое объяснение происхождения спутников Красной планеты может решить давний спор о том, как они возникли.