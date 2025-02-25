Найдено идеальное место для пляжного отдыха: проблема в том, что оно находится не на Земле

Ученые обнаружили песчаный пляж в самом неожиданном месте – на Марсе.

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Ученые нашли на Марсе место, которое бы идеально подошло для пляжного отдыха, пишет DailyMail.

Международная группа ученых использовала данные с китайского марсохода Zhurong, чтобы заглянуть в скрытые слои породы под поверхностью планеты, которые убедительно указывают на наличие древнего северного океана.

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Новое исследование предлагает самые четкие на сегодняшний день доказательства того, что на планете когда-то был огромный водоем и более пригодная для жизни среда, заявили исследователи.

Марсоход Zhurong приземлился на Марсе в 2021 году в районе, известном как Равнина Утопия, и отправил данные о геологии его окрестностей в поисках признаков древней воды или льда.

В отличие от других марсоходов, он был оснащен георадаром, который позволял ему исследовать недра планеты, используя как низкочастотный, так и высокочастотный радар для проникновения в марсианскую почву и выявления погребенных скальных образований. Изучая подземные осадочные отложения, ученые теперь могут составить более полную картину истории планеты.

Когда команда проанализировала данные радара, она обнаружила слоистую структуру, похожую на пляжи на Земле. Они увидели образования, называемые "береговыми" отложениями, которые наклонены вниз к океанам и образуются, когда отложения переносятся приливами и волнами в большой водоем.

Когда команда сравнила марсианские данные с радиолокационными изображениями прибрежных отложений на Земле, они обнаружили поразительное сходство.

Углы наклона, наблюдаемые на Марсе, попали прямо в диапазон тех, которые наблюдаются в прибрежных осадочных отложениях на Земле.

Открытие указывает на то, что на Марсе когда-то было много воды, а это еще раз подтверждает гипотезу об океане, который покрывал большую часть северного полюса планеты.

Ученые также полагают, что благоприятный для жизни теплый и влажный период охватывал потенциально десятки миллионов лет.

"Мы находим места на Марсе, которые раньше выглядели как древние пляжи и древние речные дельты. Мы нашли доказательства наличия ветра, волн, отсутствия недостатка в песке — настоящий пляж для отдыха", — говорит соавтор исследования Бенджамин Карденас из Университета штата Пенсильвания.

Напомним, ученые нашли доказательство того, что раньше на Марсе была вода. Считается, что Красная планета потеряла воду миллиарды лет назад, когда марсианскую атмосферу уничтожило резкое солнечное излучение от Солнца. Потеря марсианской атмосферы означала, что ничто больше не помешает водяному пару выйти в космос.