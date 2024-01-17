Вода на Марсе: реки появлялись и исчезали на Красной планете на протяжении долгого периода

То, что Марс был покрыт водой в далеком прошлом не означает, что водоемы там находились постоянно, считают ученые.

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Сейчас Марс представляет собой холодную пустыню, но ученые знают, что в далеком прошлом на Красной планете были реки, озера, а может быть даже моря и океаны из жидкой воды. Признаки существования некоторых водоемов до сих пор сохранились в марсианских породах. Считается, что большинство рек и озер на Марсе появились примерно 3,7 млрд лет назад. Но до сих пор точно не известно, как долго они находились на поверхности Красной планеты. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Earth and Planetary Science Letters, считают, что реки на Марсе существовали не постоянно, пишет IFLScience.

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Как показали прошлые исследования, для того чтобы сформировались долины рек на Марсе нужно было несколько десятков тысяч лет. То есть это минимальный период времени существования рек из жидкой воды на Красной планете. Но какой максимальный период времени они могли течь по поверхности Марса? Авторы нового исследования считают, что вода прорезала горные породы в течение как минимум 100 млн лет, но реки существовали не все это время. Ученые использовали имеющиеся данные о поверхности Марса, чтобы прийти к таким выводам.

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Ученые говорят, что на основании данных о эрозии почвы в ранней истории Марса, можно сделать вывод, что условия в ту эпоху не позволяли течь рекам постоянно. В течение миллионов лет были длительные засушливые периоды и короткие периоды, когда Марс был наполнен водоемами, в частности бурными реками.

Дельта древней реки в кратере Езеро на Марсе Фото: NASA

Ученые не могут точно сказать, почему активность рек на Марсе имела такой периодичный характер. Возможно это было связано с изменениями почвы, которые мешали рекам пробивать себе дорогу сквозь горные породы. Возможно, реки начинали течь только тогда, когда повышалась температура воздуха, или же активность повышалась, после возникновения особенно сильной вулканической активности. Климат на Марсе менялся, а потому могли возникать такие же условия, которые вызывали появление ледниковых периодов на Земле.

Новое исследование добавляет больше вопросов о прошлом Марса. Действительно ли на Красной планете было очень много воды, высокая температура и влажность в течение определенных периодов, а в стальное время планета была холодной и пустынной с ледяными щитами? Ученые предполагают, что в течение более длительных холодных и засушливых периодов на Марсе, на планете все же могли быть и периоды тепла.

Авторы исследования говорят, что на ранней Земле и на раннем Марсе условия, в которых появлялась вода на поверхности, скорее всего, отличались. Хотя общие условия на двух планетах могли быть похожими. В течение все истории Земли климат на планете менялся, еще несколько десятков тысяч лет многие регионы планеты были покрыты толстым слоем льда. Поэтому на Марсе могли происходить такие же климатические изменения, которые позволяли в течение миллионов лет существовать жидкой воде на поверхности. Но этой воды становилось либо больше, либо меньше.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA обнаружил на Марсе символ Звездного флота из кинофраншизы "Звездный путь". Марсоход Curiosity все еще продолжает свою работу на Марсе, которая началась 12 лет назад.

Также Фокус писал о том, что крошечные черные дыры из темной материи меняют орбиту Земли. Ученые считают, что первичные черные дыры вызывают колебания в движении планет Солнечной системы и с помощью этого эффекта можно подтвердить существование таких объектов.