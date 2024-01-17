Звездный путь. Марсоход NASA обнаружил на Красной планете символ Звездного флота (фото)

Марсоход Curiosity все еще продолжает свою работу на Марсе, которая началась 12 лет назад.

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Марсоход NASA под названием Curiosity заметил на Марсе знакомый фанатам кинофраншизы "Звездный путь" (Star Trek) образ. Это культовая эмблема офицеров Звездного флота, которую они носят на своей форме. Конечно же съемок фильмов не происходило на Марсе и на фотографии марсохода запечатлен удивительный камень, который имеет форму культовой эмблемы, пишет Space.

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Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA изначально загрузили полученное марсоходом Curiosity изображение на специальный сайт, где размещаются необработанные снимки с Марса. Эту фотографию марсоход сделал с помощью своей навигационной камеры 9 января этого года на 4062-й марсианский день, который Curiosity провел на Красной планете.

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Астроном-любитель Скотт Аткинсон заметил символ Звездного флота и разместил это изображение у себя на странице в социальной сети Х. Он написал, что скорее всего фанаты кинофраншизы "Звездный путь" порадуются тому, что обнаружил марсоход Curiosity на Марсе.

Марсоход NASA под названием Curiosity заметил на Марсе знакомый фанатам кинофраншизы "Звездный путь" (Star Trek) образ Фото: X (Twitter)

Марсоход Curiosity приземлился на Марсе 5 августа 2012 года и продолжает исследование кратера Гейл, в том числе его центральной огромной возвышенности под названием гора Эолида. Марсходу удалось подняться немного на подножие горы, чтобы изучить слои горных пород, что даст информацию о том, как текла вода на Марсе миллиарды лет назад.

Астроном-любитель Скотт Аткинсон заметил символ Звездного флота и разместил это изображение у себя на странице в социальной сети Х Фото: X (Twitter)

Различные слои горных пород горы Эолида содержат в себе информацию о разных эпохах истории Марса. По мере того, как марсоход поднимается выше, ученые узнают больше о том, как менялся местный ландшафт с течением времени.

Сейчас марсоход Curiosity находится на участке, заполненном сульфатами, и пока что это самая высока точка на поверхности Марса, куда смог добраться марсоход. По словам ученых из NASA, марсоход сделал фотографию необычного камня как раз в данной местности.

Успех миссии Curiosity позволил NASA отправить в 2020 году на Красную планету марсоход Perseverance, который приземлился в кратере Езеро. Сейчас марсоход ищет признаки существования древней марсианской жизни. Планируется, что в начале следующего десятилетия образцы местной горной породы, собранные Perseverance, будут доставлены на Землю для дальнейшего изучения.

Как уже писал Фокус, обреченный лунный посадочный модуль Peregrine рухнет на Землю, но неизвестно, куда именно. Вместо того, чтобы в следующем месяце приземлиться на Луне аппарат летит к Земле.

Также Фокус писал о том, какие животные первыми будут жить на Марсе. Ученые считают, что не все животные подойдут для жизни на Красной планете. Но некоторые из них смогут быть полезными для астронавтов не только в качестве еды, но и для выполнения важных задач в созданной экосистеме.

Еще Фокус писал о том, что марсоход Perseverance сделал фотографии места на Марсе, где когда-то был огромный резервуар из жидкой воды, а также текла река.