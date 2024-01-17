Обреченный лунный модуль рухнет на Землю: неизвестно, куда именно

Вместо того, чтобы приземлиться на Луне, посадочный аппарат Peregrine возвращается на Землю.

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Частный посадочный модуль Peregrine должен был совершить посадку на Луне 23 февраля, но у него возникла утечка топлива и он возвращается обратно на Землю. Ожидается, что в четверг, 18 января, аппарат врежется в атмосферу Земли, но пока не известно, где именно произойдет падение на планету, пишет Space.

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Согласно сообщению компании Astrobotic, построившей посадочный модуль Peregrine, в понедельник, 15 января он находился на расстоянии 350 тысяч км от Земли после того, как улетел за пределы орбиты Луны. С тех пор аппарат с большой скоростью возвращается обратно на Землю. Предотвратить его падение в атмосферу планеты 18 января нет никакой возможности, поэтому его неудачная миссия закончится тем, что он должен полностью сгореть.

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Как уже писал Фокус, астроном-любитель Тони Данн, который использовал данные NASA о перемещении посадочного модуля Peregrine в космосе, сообщил, что скорее всего аппарат войдет в атмосферу над восточной частью Австралии. Но представители Astrobotic и NASA пока не сообщили о том, где произойдет падение на Землю и по этому поводу 18 января будет собрана пресс-конференция для СМИ.

Посадочный модуль Peregrine 15 января прислал на Землю очередное селфи Фото: space.com

Лунный посадочный аппарат вывела на орбиту новая ракета-носитель Vulcan от компании United Launch Alliance еще 8 января, как уже писал Фокус. Это был первый полет для ракеты, и он оказался успешным. Чего не скажешь о миссии Peregrine, где через несколько часов после запуска была выявлена утечка топлива из двигательной системы. Хотя скорость утечки замедлилась со временем, все же еще на прошлой неделе стало ясно, что модуль не приземлиться на Луне и не станет первым в истории частным посадочным аппаратом, который сделал это.

Peregrine все же долетел до Луны и даже вышел дальше орбиты нашего спутника, но затем повернул обратно и полетел в сторону Земли. На борту этого аппарата находится два десятка полезных научных нагрузок, пять из которых принадлежат NASA. Там же находились приборы, с помощью которых NASA планирует создать навигационную сеть на Луне, которая поможет лучше приземляться там посадочным модулям и космическим кораблям, как уже писал Фокус.

Peregrine все же долетел до Луны и даже вышел дальше орбиты нашего спутника, но затем повернул обратно и полетел в сторону Земли Фото: space.com

Согласно сообщению компании Astrobotic, посадочный модуль работает, посылает сигналы, но пока что идет обсуждение того, где именно он врежется в атмосферу и сгорит там. Значительная утечка топлива не позволяет полностью контролировать возращение аппарата на Землю.

Представители Astrobotic сообщили, что эта миссия уже многому их научила, поэтому следующая миссия на Луну будет более успешной. В этом году американская компания планирует посадить на Луне еще один модуль под названием Griffin, который также будет нести много полезных нагрузок для проведения исследований и экспериментов на спутнике Земли.

Кстати, посадочный модуль Peregrine является первым за 52 года аппаратом из США, который был отправлен на поверхность Луны.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили происхождение загадочных камней с Луны. 3,5 млрд лет назад на Луне произошла реакция, в результате которой были созданы породы, непохожие на те, что встречаются где-либо еще в Солнечной системе.