Вода на Луне: новое открытие противоречит существующим представлениям о спутнике Земли (фото)

Ученые считают, что на поверхности Луны может быть больше воды, чем предполагалось. Теперь нужно найти способ ее добыть.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, сделали очень важное открытие, которое противоречит ранее существовавшим представлениям о Луне. Ученые выяснили, что в коре Луны более 4 млрд лет назад было намного больше воды, чем предполагалось, пишет Phys.

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Ученые говорят, что долгое время считалось, что лунная поверхность высохла в течение тысяч и даже миллионов лет после начала формирования Луны. Но новые результаты показывают, что на поверхности Луны может быть больше воды, чем считалось ранее. Теперь нужно найти способ ее добыть.

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Результаты исследования имеют огромную ценность в преддверии высадки человека на Луне в 2026 году, согласно плану NASA. Вода имеет стратегическое значение для установления постоянного присутствия людей на спутнике Земли.

Результаты исследования имеют огромную ценность в преддверии высадки человека на Луне в 2026 году, согласно плану NASA. Вода имеет стратегическое значение для установления постоянного присутствия людей на спутнике Земли Фото: NASA

Изучение первых образцов с Луны, полученных в ходе миссий программы "Аполлон" более 50 лет назад показало, что на Луне очень мало воды, то есть она практически полностью сухая. Так ученые считали до 2008 года, когда повторный анализ образцов выявил значительное количество воды. Но исследование метеорита, прилетевшего на Землю с Луны, показало, что на поверхности Луны в прошлом было гораздо больше воды, чем предполагали ученые.

Исследование лунного метеорита позволило получить ключевую информацию об истории воды на Луне, ведь он имеет особый химический состав и является частью ранней коры спутника Земли возрастом примерно 4,5 млрд лет.

Исследование лунного метеорита позволило получить ключевую информацию об истории воды на Луне, ведь он имеет особый химический состав и является частью ранней коры спутника Земли возрастом примерно 4,5 млрд лет Фото: phys.org

Ученые обнаружили в составе метеорита самый распространенный фосфат на Земле под названием апатит и это позволило впервые напрямую изучить неизвестную стадию истории Луны. Исследование показывает, что в ранней коре Луны было больше воды, чем предполагалось.

Ученые говорят, что изучение метеорита позволяет расширить знания об истории воды на Луне, которые раньше полагались в основном на образцы миссий "Аполлон". Теперь исследователи хотели бы получить образцы с обратной стороны Луны, чтобы выяснить еще больше подробностей об эволюции нашего спутника.

Раскрытие истории воды в ранней коре Луны важно для улучшения понимания происхождения воды в Солнечной системе, говорят ученые.

Если говорить об образцах с обратной стороны Луны, то Китай в мае этого года собирается отправить на спутник Земли новый посадочный модуль, который предназначен для выполнения сбора местного реголита не только с поверхности, но и из коры Луны. Об этом уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что американские ученые получили доступ к образцам с Луны, собранным китайским посадочным модулем еще 4 года назад, только в конце прошлого года.

Напоминаем, что в NASA создали специальные навигационные устройства, которые помогут осуществлять более безопасное приземление на поверхность Луны, как уже писал Фокус.