В NASA придумали способ значительно облегчить посадку на Луну: что известно (фото)

Посадка на Луну вскоре станет намного проще благодаря сети лунных ретрорефлекторов.

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В будущем совершить точную посадку на покрытую кратерами поверхность Луны станет не так и сложно благодаря сети отражателей или ретрорефлекторов под названием Lunar Retroreflector Array (LRA). Это оборудование будет доставлено на Луну на посадочных модулях. С его помощью аппараты на орбите вокруг Луны смогут получить необходимые навигационные данные, пишет Space.

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Устройства LRA, созданные учеными из NASA, представляют собой маленький куполообразный объект, на котором размещены светоотражатели или ретрорефлекторы. С помощью посадочных модулей устройства должны быть доставлены на поверхность Луны и размещены там. LRA может отражать лазерный свет от орбитальных или идущих на посадку аппаратов, действуя в качестве постоянного маркера местоположения на Луне.

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Согласно заявлению NASA, ретрофлекторы, в отличие от простых плоских зеркал, отражают излучение под широким диапазоном углов обратно к его источнику с минимальным рассеиванием и более ярким отражением.

LRA полезна в качестве точных ориентиров для навигации в течение лунного дня и ночи. Таким образом эти устройства помогут осуществлять более точную и безопасную посадку прибывающим на Луну посадочным модулям. LRA будет особенно полезна на южном полюсе Луны или вблизи этого региона, где навигация по изображениям затруднена из-за условий освещения.

Согласно заявлению NASA, ретрофлекторы, в отличие от простых плоских зеркал, отражают излучение под широким диапазоном углов обратно к его источнику с минимальным рассеиванием и более ярким отражением Фото: NASA

Но доставить на Луну эти устройства оказалось непросто. Например, устройства LRA находятся на посадочном модуле Peregrine от американской компании Astrobotic, у которого произошла авария в космосе, и он не сможет приземлиться на Луне. Как уже писал Фокус, этот модуль сейчас направляется к нашей планете и скоро врежется в Землю.

Но ученые из NASA надеются, что японский посадочный модуль SLIM успешно приземлиться на Луне ориентировочно 20 января. На его борту находятся устройства LRA. Как уже писал Фокус, пару недель назад этот модуль прислал на Землю изображения поверхности Луны.

Также устройства LRA должны доставить на Луну позже в этом году посадочный модуль Nova-C от американской компании Intuitive Machines и модуль Griffin от Astrobotic. Последняя миссия особенно важна для NASA, ведь на борту посадочного модуля на Луну полетит луноход VIPER. Этот аппарат проведет на Луне 100 дней и будет заниматься поиском воды, как уже писал Фокус.

Стоит сказать, что на Луне уже находятся устройства LRA, которые в августе прошлого года успешно доставила индийская миссия "Чандраян-3". Как уже писал Фокус, на месте приземления посадочного модуля этой миссии была обнаружена аномалия.

Также Фокус писал о том, что на горячей Венере обнаружили нечто холодное. Ученые считают, что на планете, где температура поднимается до 460 градусов Цельсия, есть место для призрачных холодных атмосферных объектов.