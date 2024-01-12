Космическая гонка США против Китая: кто первый высадит своих астронавтов на Луне (фото)

В 1969 году американцам удалось выиграть в "битве за Луну" у бывшего СССР, теперь вместо этой страны против США "играет" Китай.

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NASA изменило график запуска первых за полвека астронавтов на Луну во время миссии Artemis 3. Если сначала американцы планировали пилотируемую миссию на следующий год, то недавно стало известно, что этот исторический полет состоится только осенью 2026 года. Но о своих амбициях отправить астронавтов на Луну также ранее уже заявил Китай. Поэтому возобновились разговоры в экспертной среде о том, что США и КНР начали новую космическую гонку. В 1969 году американцам удалось выиграть в "битве за Луну" у бывшего СССР и администратор NASA Билл Нельсон считает, что США снова одержат такую же победу, пишет Space.

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Администратор NASA Билл Нельсон не верит в то, что Китай сможет опередить США в том, кто первый высадит своих астронавтов на Луне в ближайшие годы. Хотя факт существования космической гонки между двумя странами он признает.

Администратор NASA Билл Нельсон не верит в то, что Китай сможет опередить США в том, кто первый высадит своих астронавтов на Луне в ближайшие годы Фото: NASA

Выступая на пресс-конференции для американских СМИ Нельсон заявил, что США нужно следить за тем, чтобы под прикрытием обычных научных миссий, Китай первым не отправил своих астронавтов на Луну. Но он отверг предположение, что США могут проиграть в этой космической гонке, даже несмотря на трудности, возникшие с новой лунной программой Artemis ("Артемида").

Как уже писал Фокус, запуск астронавтов на Луну перенесли из-за того, что до сих пор нет ясности с разработкой посадочного модуля от компании SpaceX, а также из-за выявленных технических проблему космического корабля Orion.

SpaceX должна подготовить для NASA посадочный модуль, созданный на основе космического корабля Starship, но 2 испытательных полета этой транспортной системы закончились взрывами. В следующем месяце компания Илона Маска планирует провести третий испытательный полет Starship.

В то же время компания Axiom Space, которая создала скафандры для летящих на Луну астронавтов, показала их улучшенную версию, как уже писал Фокус.

Новая лунная программа Artemis ("Артемида") получила свое название в честь древнегреческой богини, которая была, согласно мифам, сестрой Аполлона. Имя этого бога получила успешная лунная программа NASA, которая продолжалась с 1969 по 1972 год.

В 1969 году американцам удалось выиграть в "битве за Луну" у бывшего СССР, теперь вместо этой страны против США "играет" Китай Фото: NASA

Отвечая на вопросы журналистов Нельсон заявил, что Китай хотел бы высадить астронавтов на Луне раньше, чем США, но он не думает, что у этой страны получится это сделать. Если Китай ранее заявлял о высадке астронавтов на спутнике Земли к 2030 году, то Нельсон сказал журналистам, что скорее всего у NASA получится осуществить пилотируемую миссию в 2026 году.

Самое интересное, что и Китай и США стремятся высадить астронавтов в одном и том же регионе – рядом с южным полярным полюсом Луны. Считается, что здесь находятся большие залежи водяного льда, а воду из этого льда можно использовать для как для питься, так и для создания кислорода и водорода. Этот ценный ресурс пригодится астронавтам для многих целей, в том числе и для производства ракетного топлива.

Китай планирует в 2027 и в 2028 годах запустить к Луне пилотируемые космические корабли, чтобы проверить новые технологии. В первом случае космический корабль должен облететь вокруг Луны без экипажа (это уже сделало NASA в 2022 году с помощью космического корабля Orion), а затем уже с астронавтами.

Фотография Луны, сделанная камерой космического корабля Orion в конце 2022 года Фото: NASA

Как уже писал Фокус, Китай впервые в истории планирует в мае 2024 года отправить на обратную сторону Луны посадочный модуль "Чанъэ-6". С его помощью впервые должны быть собраны образцы на невидимой для нас стороне спутника нашей планеты и доставлены на Землю.

Также, если речь идет о космической лунной гонке между Китаем и США, стоит напомнить, что в конце прошлого года американские ученые впервые получили доступ к собранным на Луне в 2020 году китайским посадочным модулем "Чанъэ-5" образцам местного реголита.

Также Фокус писал о том, что в Сети недавно снова разгорелись дебаты среди сторонников теорий заговора, относительно того, была ли высадка на Луну в 1969 году, или нет.