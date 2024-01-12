Космічна гонка США проти Китаю: хто перший висадить своїх астронавтів на Місяці (фото)

У 1969 році американцям вдалося виграти в "битві за Місяць" у колишнього СРСР, тепер замість цієї країни проти США "грає" Китай.

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NASA змінило графік запуску перших за півстоліття астронавтів на Місяць під час місії Artemis 3. Якщо спочатку американці планували пілотовану місію на наступний рік, то нещодавно стало відомо, що цей історичний політ відбудеться лише восени 2026 року. Але про свої амбіції відправити астронавтів на Місяць також раніше вже заявив Китай. Тож поновилися розмови в експертному середовищі про те, що США та КНР розпочали нові космічні перегони. У 1969 році американцям вдалося виграти в "битві за Місяць" у колишнього СРСР і адміністратор NASA Білл Нельсон вважає, що США знову здобудуть таку саму перемогу, пише Space.

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Адміністратор NASA Білл Нельсон не вірить у те, що Китай зможе випередити США в тому, хто перший висадить своїх астронавтів на Місяці найближчими роками. Хоча факт існування космічної гонки між двома країнами він визнає.

Адміністратор NASA Білл Нельсон не вірить у те, що Китай зможе випередити США в тому, хто перший висадить своїх астронавтів на Місяці найближчими роками Фото: NASA

Виступаючи на пресконференції для американських ЗМІ, Нельсон заявив, що США потрібно стежити за тим, щоб під прикриттям звичайних наукових місій, Китай першим не відправив своїх астронавтів на Місяць. Але він відкинув припущення, що США можуть програти в цих космічних перегонах, навіть незважаючи на труднощі, що виникли з новою місячною програмою Artemis ("Артеміда").

Як уже писав Фокус, запуск астронавтів на Місяць перенесли через те, що досі немає ясності з розробкою посадкового модуля від компанії SpaceX, а також через виявлені технічні проблеми космічного корабля Orion.

SpaceX має підготувати для NASA посадковий модуль, створений на основі космічного корабля Starship, але 2 випробувальні польоти цієї транспортної системи закінчилися вибухами. Наступного місяця компанія Ілона Маска планує провести третій випробувальний політ Starship.

Водночас компанія Axiom Space, яка створила скафандри для астронавтів, що летять на Місяць, показала їхню поліпшену версію, як уже писав Фокус.

Нова місячна програма Artemis ("Артеміда") отримала свою назву на честь давньогрецької богині, яка була, згідно з міфами, сестрою Аполлона. Ім'я цього бога отримала успішна місячна програма NASA, яка тривала з 1969 по 1972 рік.

1969 року американцям вдалося виграти в "битві за Місяць" у колишнього СРСР, тепер замість цієї країни проти США "грає" Китай Фото: NASA

Відповідаючи на запитання журналістів, Нельсон заявив, що Китай хотів би висадити астронавтів на Місяці раніше, ніж США, але він не думає, що у цієї країни вийде це зробити. Якщо Китай раніше заявляв про висадку астронавтів на супутнику Землі до 2030 року, то Нельсон сказав журналістам, що, найімовірніше, NASA вдасться здійснити пілотовану місію у 2026 році.

Найцікавіше, що і Китай, і США прагнуть висадити астронавтів в одному й тому самому регіоні — поруч із південним полярним полюсом Місяця. Вважається, що тут знаходяться великі поклади водяного льоду, а воду з цього льоду можна використовувати як для пиття, так і для створення кисню і водню. Цей цінний ресурс стане в пригоді астронавтам для багатьох цілей, зокрема і для виробництва ракетного палива.

Китай планує у 2027 і 2028 роках запустити до Місяця пілотовані космічні кораблі, щоб перевірити нові технології. У першому випадку космічний корабель має облетіти навколо Місяця без екіпажу (це вже зробило NASA 2022 року за допомогою космічного корабля Orion), а потім уже з астронавтами.

Фотографія Місяця, зроблена камерою космічного корабля Orion наприкінці 2022 року Фото: NASA

Як уже писав Фокус, Китай вперше в історії планує в травні 2024 року відправити на зворотний бік Місяця посадковий модуль "Чан'е-6" . З його допомогою вперше мають зібрати зразки на невидимій для нас стороні супутника нашої планети і доставити на Землю.

Також, якщо йдеться про космічні місячні перегони між Китаєм і США, варто нагадати, що наприкінці минулого року американські вчені вперше отримали доступ до зібраних на Місяці 2020 року китайським посадковим модулем "Чан'є-5" зразків місцевого реголіту.

Також Фокус писав про те, що в Мережі нещодавно знову розгорілися дебати серед прихильників теорій змови щодо того, чи була висадка на Місяць у 1969 році, чи ні.