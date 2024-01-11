Політ на Місяць: який скафандр носитимуть астронавти під час майбутніх місій NASA (фото)

Компанія Axiom Space поліпшила свої скафандри, і астронавти зможуть у них виконувати найрізноманітніші завдання.

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Незважаючи на те, що NASA перенесло повторну висадку людини на Місяць з 2025 на 2026 роки, компанія Axiom Space представила поліпшену версію скафандра AxEMU, призначеного саме для астронавтів, які летять на супутник Землі, пише New Atlas.

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З 1972 року жодна людина не бувала на Місяці, але повернення на супутник Землі має відбутися вже 2026 року. Відтоді жоден скафандр нового покоління для астронавтів не був створений спеціально для того, щоб враховувати місячні умови і новий функціонал. Усі створені за останні півстоліття скафандри призначалися для захисту астронавтів під час виходів у відкритий космос із Міжнародної космічної станції або під час раптової розгерметизації космічного корабля.

Незважаючи на те, що NASA перенесло повторну висадку людини на Місяць із 2025 на 2026 роки, компанія Axiom Space представила поліпшену версію скафандра AxEMU, призначеного саме для астронавтів, які летять на супутник Землі. Фото: Axiom Space

Скафандри, які носили астронавти під час місій "Аполлон", наприкінці 60-х — на початку 70-х років минулого століття, були високорозвиненими та спеціалізованими інженерними розробками і значно відрізнялися від тих, що використовувало NASA на початку космічної ери. Тож скафандри нового покоління AxEMU від компанії Axiom Space, яка є підрядником NASA, також є новітнім технологічним рішенням.

Нові скафандри мають вищу мобільність, що дасть змогу астронавтам нахилятися і присідати, а також мають новітні інструменти для проведення досліджень. Ці космічні костюми вже пройшли серію попередніх випробувань.

Нові скафандри мають вищу мобільність, що дасть змогу астронавтам нахилятися і присідати, а також мають новітні інструменти для проведення досліджень Фото: Axiom Space

Скафандр AxMEU був спеціально створений для нової місячної програми NASA під назвою Artemis ("Артеміда"), щоб астронавти могли не просто ходити по поверхні Місяця, а виконувати складні завдання в неймовірно складних умовах південного полярного регіону Місяця.

Новий скафандр являє собою по суті космічний корабель, який можна носити на собі, адже він має систему життєзабезпечення і захищає астронавта від агресивного зовнішнього середовища. З іншого боку, новий космічний костюм є більш зручним, у ньому астронавти мають почуватися комфортніше і не повинні сильно втомлюватися.

Але для того, щоб астронавти могли нормально використовувати скафандр, їм потрібно пройти тривале навчання і підготовку на Землі. Що і буде зроблено після того, як скафандр AxMEU пройде контрольне випробування в червні цього року.

Але для того, щоб астронавти могли нормально використовувати скафандр, їм потрібно пройти тривале навчання і підготовку на Землі Фото: Axiom Space

Згідно із заявою компанії Axiom Space, після презентації першої версії нового скафандра в березні минулого року, у конструкцію внесли багато змін, що дало змогу поліпшити космічний костюм. Після випробувань влітку 2024 року, скафандр пройде ще серію тестів до 2025 року.

Ці випробування відбуватимуться у спеціальному випробувальному центрі NASA, де відтворені суворі умови Місяця, але не лише безповітряний простір, а й екстремальні спека та холод. На Місяці діапазон температур дуже різний, але навіть вдень у затінку буває дуже холодно і скафандр має захистити майбутніх підкорювачів Місяця від усіх екстремальних явищ.

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