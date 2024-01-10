У NASA придумали спосіб зробити придатною для пиття воду на Марсі: допоможуть земні істоти

Учені планують використовувати земні бактерії для того, щоб воду з марсіанського льоду могли пити астронавти на Червоній планеті.

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Вода має найважливіше значення для людини. Щоб астронавти на Марсі могли пити воду, видобуту з місцевого водяного льоду, науковці з NASA представили новий метод видалення токсичних перхлоратів із нього. Таким чином вода має стати придатною для пиття, якщо використовувати генетично модифіковані земні бактерії, пише New Atlas.

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Відомо, що під поверхнею Марса знаходяться поклади водяного льоду, з якого можна добути воду. Цю воду астронавти зможуть використовувати не тільки для пиття, а й для отримання кисню і водню і таким чином можна навіть створювати ракетне паливо. Вода стане в пригоді і для вирощування рослин на Марсі. Простіше кажучи, у води буде багато застосувань і без неї астронавтам неможливо буде нормально вижити на негостинній планеті.

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Але майбутні підкорювачі Марса зіткнуться з тим, що місцевий водяний лід забруднений хімічними сполуками під назвою перхлорати. Їх не так багато на Землі, адже середовище нашої планети, багате водою і киснем, їх знищує.

Але на Марсі немає достатньої кількості кисню, адже атмосфера планети складається здебільшого з вуглекислого газу, а на поверхні немає води в рідкому вигляді. До того ж Марс постійно піддається сильному негативному впливу сонячного та космічного випромінювання. Усе це призвело до того, що ґрунт Червоної планети просякнутий перхлоратами, які також потрапили у водяний лід під поверхнею.

Ґрунт Червоної планети просякнутий перхлоратами, які також потрапили у водяний лід під поверхнею Фото: NASA

У NASA вже раніше виникали проблеми через цю хімічну сполуку, коли саме перхлорати стали причиною сумнозвісного хибного результату експерименту апарату "Вікінг" з виявлення позаземного життя на Марсі. Якщо спочатку вчені подумали, що підвищений рівень викидів газів був результатом діяльності марсіанських мікробів, то виявилося, що це була хімічна реакція водного поживного розчину, що вступив у контакт із перхлоратами у зразку ґрунту.

Перхлорати роблять будь-яку воду, видобуту на Марсі, непридатною для пиття астронавтів і для вирощування рослин, а також для виробництва ракетного палива. Ці токсичні сполуки можна видалити з води, але для цього знадобиться багато обладнання та енергії, що дуже непрактично в умовах Марса.

Вчені з NASA пропонують використовувати для очищення води інший метод з використанням синтетичної біології для створення генетично модифікованих бактерій. Ці бактерії можуть харчуватися перхлоратами і перетворювати їх на кисень і хлорид.

Такі бактерії, які живуть на Землі, не підходять для космічних подорожей. Тому вчені хочуть взяти ключові гени бактерій Bacillus subtilis і створити новий штам, який можна відправити на Марс. Таким чином бактерії зможуть ефективно очищати воду, і вона стане придатною для пиття.

Як уже писав Фокус, NASA представило проєкт марсіанського літака, який призначений для дослідження атмосфери і поверхні Червоної планети.

Також Фокус писав про те, що NASA перенесло старт місії Artemis 3, під час якої астронавти мали висадитися на Місяці вперше за останні півстоліття.