Японська місія до Марса: як з'явилися супутники Червоної планети Фобос і Деймос (фото)

Космічний апарат MMX має не тільки вивчити супутники Марса, а й зібрати на Фобосі зразки місцевої породи. Але у місії виникли проблеми.

Related video

Японський космічний апарат Martian Moons eXploration (MMX) мав вирушити у вересні цього року на борту новітньої ракети-носія H3 на орбіту навколо Марса. Завдання дослідницького зонда полягає в тому, щоб дізнатися, яким чином у Червоної планети з'явилися два супутники. Але стало відомо, що Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) перенесло запуск місії з вересня 2024 року на 2026 рік, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Головною причиною того, що запуск апарату MMX перенесли більш ніж на рік, є проблеми з японською ракетою-носієм під назвою H3. Як уже писав Фокус, перший політ у космос цієї ракети закінчився вибухом у березні минулого року. Нещодавно JAXA оголосило про те, що другий політ ракети-носія H3 має відбутися в середині лютого цього року.

Важливо

Політ до Юпітера, Марса і Місяця: 5 захопливих космічних місій 2024 року

Але в JAXA вирішили, що потрібно повністю переконатися в тому, що ракета H3 зможе виконувати запуски в космос із корисним навантаженням і є надійним транспортувальником для космічних апаратів. З огляду на те, що місія MMX має величезне значення не тільки для Японії, а й для всієї світової науки, вчені вирішили не ризикувати апаратом для дослідження супутників Марса і перенесли старт місії з вересня 2024 року на 2026 рік.

У JAXA вирішили, що потрібно повністю переконатися в тому, що ракета H3 зможе виконувати запуски в космос із корисним навантаженням і є надійним транспортувальником для космічних апаратів Фото: JAXA

Якби апарат MMX вирушив у космос у вересні, то він би долетів до Марса в серпні 2025 року. Після вивчення супутників Марса Фобоса і Деймоса, він би приземлився на поверхню першого і взяв приблизно 10 грамів зразків місцевої породи. А 2029 року японський зонд у такому разі доставив би ці зразки на Землю для вивчення.

Фобос Фото: NASA

Найкращий час для запусків апаратів до Марса настає раз на 26 місяців, через те, що Червона планета перебуває в потрібному положенні щодо Землі. Тому наступне стартове вікно для польоту до Марса відкриється тільки ближче до кінця 2026 року. Виходячи з цього, якщо все піде за планом, то вчені зможуть отримати зразки з Фобоса не раніше 2031 року.

Деймос Фото: space.com

За допомогою апарату MMX вчені нарешті хочуть отримати відповідь на питання, яке давно цікавить астрономів: як з'явилися у Марса його супутники? Наразі вчені вважають, що Фобос і Деймос були або колись астероїдами, яких захопила гравітація Марса і вони перетворилися на супутники планети, або ж у Марс врізався величезний космічний камінь і після удару два об'єкти полетіли в космос. Тобто, чи є Фобос і Деймос частиною Марса або ж вони чужі для планети.

За допомогою апарата MMX вчені нарешті хочуть отримати відповідь на питання, яке давно цікавить астрономів: як з'явилися у Марса його супутники? Фото: JAXA

Також за допомогою нових даних вчені хочуть отримати краще розуміння історії Марса і процесу формування планет у Сонячній системі.

Після виходу на орбіту навколо Марса, зонд ММХ здійснюватиме обльоти двох супутників, після чого здійснить посадку на Фобос для збору зразків. На борту MMX також перебуватиме невеликий всюдихід, який має дослідити поверхню Фобоса.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA зробив круговий огляд кратера Єзеро на Марсі і показав, який вигляд має поверхня планети, де в далекому минулому була рідка вода.