Японская миссия к Марсу: как появились спутники Красной планеты Фобос и Деймос (фото)

Космический аппарат MMX должен не только изучить спутники Марса, но и собрать на Фобосе образцы местной породы. Но у миссии возникли проблемы.

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Японский космический аппарат Martian Moons eXploration (MMX) должен был отправиться в сентябре этого года на борту новейшей ракеты-носителя H3 на орбиту вокруг Марса. Задача исследовательского зонда состоит в том, чтобы узнать каким образом у Красной планеты появились два спутника. Но стало известно, что Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) перенесло запуск миссии с сентября 2024 года на 2026 года, пишет Space.

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Главной причиной того, что запуск аппарата MMX перенесли более чем на год, являются проблемы с японской ракетой-носителем под названием H3. Как уже писал Фокус, первый полет в космос этой ракеты закончился взрывом в марте прошлого года. Недавно JAXA объявило о том, что второй полет ракеты-носителя H3 должен состоятся в середине февраля этого года.

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Но в JAXA решили, что нужно полностью убедиться в том, что ракета H3 сможет выполнять запуски в космос с полезной нагрузкой и является надежным транспортировщиком для космических аппаратов. Учитывая, что миссия MMX имеет огромное значение не только для Японии, но и для всей мировой науки, ученые решили не рисковать аппаратом для исследования спутников Марса и перенесли старт миссии с сентября 2024 года на 2026 год.

В JAXA решили, что нужно полностью убедиться в том, что ракета H3 сможет выполнять запуски в космос с полезной нагрузкой и является надежным транспортировщиком для космических аппаратов Фото: JAXA

Если бы аппарат MMX отправился в космос в сентябре, то он бы долетел до Марса в августе 2025 года. После изучения спутников Марса Фобоса и Деймоса, он бы приземлился на поверхность первого и взял примерно 10 граммов образцов местной породы. А в 2029 году японский зонд в таком случае доставил бы эти образцы на Землю для изучения.

Фобос Фото: NASA

Лучшее время для запусков аппаратов к Марсу наступает раз в 26 месяцев, из-за того, что Красная планета находится в нужном положении относительно Земли. Поэтому следующее стартовое окно для полета к Марсу откроется только ближе к концу 2026 года. Исходя из этого, если все пойдет по плану, то ученые смогут получить образцы с Фобоса не раньше 2031 года.

Деймос Фото: space.com

С помощью аппарата MMX ученые наконец-то хотят получить ответ на давно интересующий астрономов вопрос: как появились у Марса его спутники? Сейчас ученые считают, что Фобос и Деймос были либо когда-то астероидами, которых захватила гравитация Марса и они превратились в спутники планеты, либо же в Марс врезался огромный космический камень и после удара два объекта улетели в космос. То есть, являются ли Фобос и Деймос частью Марса или же они чужие для планеты.

С помощью аппарата MMX ученые наконец-то хотят получить ответ на давно интересующий астрономов вопрос: как появились у Марса его спутники? Фото: JAXA

Также с помощью новых данных ученые хотят получить лучшее понимание истории Марса и процесса формирования планет в Солнечной системе.

После выхода на орбиту вокруг Марса, зонд ММХ будет совершать облеты двух спутников, после чего совершит посадку на Фобос для сбора образцов. На борту MMX также будет находится небольшой вездеход, который должен исследовать поверхность Фобоса.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA сделал круговой обзор кратера Езеро на Марсе и показал, как выглядит поверхность планеты, где в далеком прошлом была жидкая вода.