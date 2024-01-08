NASA планує вивчати Марс за допомогою величезного літака на сонячній енергії (фото)

Літак MAGGIE зможе подолати на одному заряді 179 км за майже за 8 днів на висоті 1000 метрів над поверхнею Марса.

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Після успіху марсіанського вертольота Ingenuity, NASA націлилося на використання у вивченні Марса набагато більшого літального апарату. Космічне агентство США представило єдину у своєму роді футуристичну концепцію літака на сонячній енергії, який зможе літати на величезній висоті і водночас підніматися і сідати на поверхню Марса вертикально. Новий літак, запропонований компанією Coflow Jet, називається Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer (MAGGIE), і NASA обрало цей проєкт як потенційну технологію для подальшої реалізації, пише Interesting Engineering.

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Згідно із заявою NASA, літак MAGGIE, що працює на сонячній енергії, призначений для польотів у розрідженій атмосфері Марса на великій висоті. При цьому для зльоту і посадки йому не потрібна спеціальна смуга, адже він повинен підніматися в повітря і приземлятися на поверхню планети вертикально.

Зокрема, планується, що цей літак літатиме на висоті 1000 метрів і при цьому зможе подолати 179 км за майже 8 марсіанських днів на одному заряді батареї. Учені вважають, що за 1 марсіанський рік літак зможе подолати понад 16 тисяч км під час своїх досліджень Червоної планети зі швидкістю приблизно 0,25 Маха (1 Мах — це швидкість звуку або 1224 км/год).

Літак MAGGIE зможе подолати на одному заряді 179 км за майже за 8 днів на висоті 1000 метрів над поверхнею Марса Фото: NASA

Згідно з попередніми планами NASA, MAGGIE зможе провести на Марсі щонайменше три великих атмосферних і геофізичних дослідження планети. За допомогою літака вчені хочуть розгадати таємниці, пов'язані з марсіанською геофізикою, хімією атмосфери і потенціалом планети для підтримання минулого або теперішнього життя. Ці дані допоможуть краще зрозуміти різні явища на Марсі та загалом покращувати розуміння природи планети.

Учені з NASA вважають, що успішна демонстрація цієї технології на Марсі може відкрити нові можливості для створення літальних апаратів для дослідження й інших світів Сонячної системи.

Але поки що, розробка цього літака вимагає нових технологічних рішень і, тим не менш, NASA прийняло цей проєкт Coflow Jet як потенційну технологію, яка буде реалізована в майбутньому.

Як уже писав Фокус, нова ракета-носій відправила перший за 50 років посадковий апарат США на Місяць. Ракета-носій Vulcan успішно вивела в космос посадковий модуль Peregrine від приватної компанії Astrobotic. Якщо він успішно приземлиться на Місяці наприкінці лютого, то таким чином це буде перша в історії приватна місія, яка здійснила м'яку посадку на супутнику Землі.

Також Фокус писав про те, що за допомогою даних марсохода Perseverance вчені з NASA показали, який вигляд має поверхня кратера Езеро на Марсі, де в далекому минулому була рідка вода на поверхні. Можливо, навіть тут існувало марсіанське життя.