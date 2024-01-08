Нова ракета-носій відправила перший за 50 років посадковий апарат США на Місяць (відео)

Ракета-носій Vulcan успішно вивела в космос посадковий модуль Peregrine від приватної компанії.

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У понеділок, 8 січня, на борту ракети-носія Vulcan від компанії United Launch Alliance у космос полетів перший в історії приватний американський посадковий модуль Peregrine від компанії Astrobotic. Уперше з 1972 року американський апарат вирушив на Місяць і якщо все піде за планом, то 23 лютого на поверхні Місяця приземлиться перший в історії приватний космічний апарат, пише Space.

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Ракета-носій Vulcan вирушила в перший політ у космос разом із першим американським приватним посадковим модулем Peregrine. Ця ракета має замінити відомі ракети-носії Atlas V і Delta IV від компанії United Launch Alliance, які раніше вивели на орбіту багато важливих космічних апаратів NASA. Цікаво, що перший ступінь нової ракети оснащено двома двигунами BE-4 від компанії Blue Origin, тож цей політ є важливим і для аерокосмічної компанії Джеффа Безоса. Річ у тім, що цими ж двигунами буде оснащено і перший ступінь майбутньої багаторазової ракети-носія New Glenn від Blue Origin.

Ракета-носій Vulcan вирушила в перший політ у космос разом із першим американським приватним посадковим модулем Peregrine Фото: space.com

Що стосується посадкового модуля Peregrine від компанії Astrobotic, то він має здійснити посадку на Місяці 23 лютого і стане таким чином першим приватним космічним апаратом, який коли-небудь приземлявся на поверхні Місяця. Ну а для США ця місія має ключове значення в тому плані, що з 1972 року ще жоден американський апарат не приземлявся на Місяці.

Основне завдання посадкового модуля полягає в підготовці ґрунту для майбутньої місії NASA з екіпажем на Місяць, запланованої на наступний рік. Посадковий модуль оснащений різними науковими приладами, за допомогою яких він буде досліджувати поверхню Місяця і навколишнє середовище. Також на борту Peregrine перебуває невеликий місяцехід, який здійснить подорож поверхнею Місяця з науковою метою.

Серед завдань модуля Peregrine — пошук води на Місяці та вивчення того, як відбувається циркуляція цього надважливого ресурсу для майбутніх місій з екіпажем на супутнику Землі. Прилади посадкового модуля вивчатимуть рівень сонячного випромінювання, поверхневого і підповерхневого водяного льоду, магнітне поле надзвичайно розрідженого шару газу, що називається екзосферою. Прилади аналізуватимуть склад місячної екзосфери і стежитимуть за тим, як він змінюється протягом приблизно 10 днів, доки працюватиме Peregrine.

Серед завдань модуля Peregrine — пошук води на Місяці та вивчення того, як відбувається циркуляція цього найважливішого ресурсу для майбутніх місій з екіпажем на супутнику Землі Фото: The Guardian

Ракета Vulcan, висотою 62 метри, успішно злетіла і приблизно за 5 хвилин відбулося відділення верхнього ступеня, який далі продовжив подорож на орбіту. Приблизно через 50 хвилин після старту посадковий модуль Peregrine був відправлений у космос і попрямував до Місяця.

Як уже писав Фокус, астрономи вважають, що від неконтрольованої експлуатації місячних ресурсів можуть постраждати важливі наукові об'єкти на Місяці. Наукові дослідження і видобуток цінних ресурсів на Місяці можуть зіткнутися в протистоянні протягом наступних кількох років.