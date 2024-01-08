Попередження від учених. Ресурси Місяця можуть бути знищені: у чому причина

Астрономи вважають, що запуск на Місяць десятків апаратів може поставити під загрозу наукові дослідження і знищити цінні ресурси.

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Наукові дослідження і видобуток цінних ресурсів на Місяці можуть зіткнутися в протистоянні через запуски десятків космічних апаратів на супутник Землі протягом наступних кількох років. Ці апарати націлені на вивчення місячної поверхні з метою видобутку мінералів, води та інших ресурсів необхідних для створення постійних баз на Місяці. Але астрономи попереджають, що необмежене прагнення до освоєння Місяця може завдати непоправної шкоди цінним науковим об'єктам. За їхніми словами, дослідження гравітаційних хвиль, спостереження за чорними дірами, дослідження з виявлення життя на далеких планетах та інші дослідження можуть опинитися під загрозою, пише The Guardian.

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За словами Річарда Гріна з Університету штату Аризона, США, вчені не хочуть блокувати будівництво баз на Місяці, але там є всього кілька місць, які мають величезну цінність для науки. І необхідно бути обережними під час будівництва шахт для видобутку корисних ресурсів, а також місячних баз.

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Група вчених з Міжнародного астрономічного союзу має цього місяця зустрінеться з представниками ООН, щоб почати переговори, які мають призвести до посилення законодавства про видобуток корисних копалин у космосі.

За словами Гріна, на Місяці існують неймовірно цінні з наукового погляду кратери, які утворилися мільярди років тому, і куди не потрапляє сонячне світло. Тут дуже холодно і темно. У цих кратерах можна розмістити інфрачервоні телескопи, яким необхідна така дуже низька температура для роботи. За допомогою таких обсерваторій можна спостерігати за далекими тьмяними зірками, навколо яких обертаються планети, схожі на Землю за розміром і складом. Також за допомогою таких телескопів можна шукати позаземне життя на далеких планетах.

Водночас у холодних і темних кратерах, як вважається, знаходяться поклади водяного льоду, дослідження якого може розкрити секрет потрапляння води на Місяць, а також на Землю. А на нашій планеті, як відомо, вода зіграла ключову роль у появі життя.

Астрономи попереджають, що необмежене прагнення до освоєння Місяця може завдати непоправної шкоди цінним науковим об'єктам Фото: NASA

Але ці ж кратери мають важливе значення для компаній, які хочуть займатися видобутком корисних ресурсів на Місяці, зокрема води. Науковці кажуть, що видобуток корисних ресурсів не повинен заважати науковим дослідженням.

З іншого боку, астрономи вважають, що на зворотному боці Місяця є чудові місця для розміщення радіотелескопів, за допомогою яких можна виявити низькочастотні радіохвилі, що виходять із раннього Всесвіту. З їхньою допомогою можна отримати інформацію про формування перших галактик.

Але NASA та інші космічні агентства планують направити космічні апарати для дослідження двох сторін Місяця. Ці зонди можуть створювати перешкоди для майбутніх радіотелескопів на зворотному боці Місяця.

Наразі дослідження Місяця з метою пошуків цінних ресурсів лише розпочинається, але коли такі місця будуть виявлені, то вони матимуть вирішальне значення для будівництва місячних баз. Але вчені попереджають, що видобуток ресурсів на Місяці може призвести до руйнування цінних для науки об'єктів і цього потрібно уникнути.

За словами Гріна, потрібно вжити всіх заходів для захисту унікальних наукових особливостей Місяця і зробити так, щоб їх не знищили під час бездумної експлуатації нашого супутника.

Як уже писав Фокус, вчені перенесли термін запуску космічного апарату MMX, який має вивчити супутники Марса і з'ясувати, яким чином вони з'явилися. Також у рамках цієї місії на Землю вперше будуть доставлені зразки із супутника Марса Фобоса.