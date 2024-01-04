Перевершив усі очікування. Вертоліт NASA встановив новий рекорд дальності польоту на Марсі (фото)

Маленький літальний апарат Ingenuity здійснив уже 70 польотів на Червоній планеті, але 69-й виліт над поверхнею Марса став рекордним.

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Коли в лютому 2021 року на Марсі приземлився гелікоптер Ingenuity разом із марсоходом Perseverance, то вчені не були впевнені в тому, що цей апарат зможе успішно впоратися з поставленим завданням. А саме з демонстрацією можливості польоту літального апарату в розрідженій атмосфері Марса. Але вже минуло майже 3 роки з моменту першого польоту Ingenuity, він зміг піднятися вже 70 разів у повітря, а під час 69-го польоту наприкінці грудня, літальний апарат встановив новий рекорд дальності польоту, пише Space.

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Науковці з NASA кажуть, що гелікоптер Ingenuity, який мав виконати лише 5 польотів на Марсі, вже давно перевершив усі очікування. А під час 69-го польоту він встановив черговий рекорд на Марсі.

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Літальний апарат вагою всього 1,8 кг зміг пролетіти дистанцію довжиною майже 706 метрів. До цього найдальшою дистанцією, яку долав вертоліт, була відстань у 704 метри. Минулий рекорд було встановлено у квітні 2022 року. Також Ingenuity встановив ще один рекорд. Під час цього польоту він набрав найбільшу швидкість за весь час своїх вильотів на Марсі — 36 км/год.

Тінь гелікоптера Ingenuity видно на поверхні Марса Фото: NASA

На сьогодні вертоліт Ingenuity за 70 польотів на Марсі подолав відстань у майже 17 км, вище за все апарат піднімався на 24 метри над поверхнею Марса і загалом провів у польотах трохи більше ніж 127 хвилин. До речі, останній рекордний політ Ingenuity тривав 135 секунд.

Що стосується напарника гелікоптера Ingenuity марсохода Perseverance, то він уже проїхав у кратері Єзеро 23 729 метрів за майже 3 роки перебування на Марсі. Але поки що рекордною відстанню, яку подолав масрохід на Червоній планеті, залишається досягнення марсохода Opportunity. Цей апарат NASA з 2004 по 2018 рік зміг проїхати 45 160 метрів.

На сьогодні вертоліт Ingenuity за 70 польотів на Марсі подолав відстань у майже 17 км, вище за все апарат піднімався на 24 метри над поверхнею Марса і загалом провів у польотах трохи більше ніж 127 хвилин. До речі, останній рекордний політ Ingenuity тривав 135 секунд Фото: NASA

Навесні 2021 року Ingenuity довів, що польоти в розрідженій атмосфері Марса можливі, але вчені з NASA вирішили продовжити експлуатацію вертольота. Відтоді літальний апарат виконує місію, яка спочатку не була запланована.

Ingenuity виступає як розвідник, який допомагає в навігації марсохода Perseverance під час його переміщення по кратеру Езеро. У цьому кратері мільярди років тому знаходилося озеро з рідкої води, а також дельта річки.

Марсохід Perseverance за допомогою Ingenuity шукає ознаки життя на Марсі та збирає зразки місцевої породи, які мають бути доставлені на Землю на початку 2030-х років.

Будучи першим літальним апаратом на Марсі, Ingenuity є технологічним першопрохідцем. Його наступники будуть створені на основі даних, отриманих вченими під час польотів вертольота. Наприклад, під час місії з доставки зразків з Марса на Землю будуть задіяні нові потужніші вертольоти, здатні нести кілька кілограмів вантажу.

Як уже писав Фокус, через кілька років NASA відправить ще один гелікоптер у космос, але цього разу він досліджуватиме поверхню й атмосферу Титана. Це найбільший супутник Сатурна, де можливе існування життя.