Превзошел все ожидания. Вертолет NASA установил новый рекорд дальности полета на Марсе (фото)

Маленький летательный аппарат Ingenuity совершил уже 70 полетов на Красной планете, но 69-й вылет над поверхностью Марса стал рекордным.

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Когда в феврале 2021 году на Марсе приземлился вертолет Ingenuity вместе с марсоходом Perseverance, то ученые не были уверены в том, что этот аппарат сможет успешно справиться с поставленной задачей. А именно с демонстрацией возможности полета летательного аппарата в разреженной атмосфере Марса. Но уже прошло почти 3 года с момента первого полета Ingenuity, он смог подняться уже 70 раз в воздух, а во время 69-го полета в конце декабря, летательный аппарат установил новый рекорд дальности полета, пишет Space.

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Ученые из NASA говорят, что вертолет Ingenuity, который должен был выполнить всего 5 полетов на Марсе, уже давно превзошел все ожидания. А во время 69-го полета он установил очередной рекорд на Марсе.

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Летательный аппарат весом всего 1,8 кг смог пролететь дистанцию длиной почти 706 метров. До этого самой далекой дистанций, которую преодолевал вертолет было расстояние в 704 метра. Прошлый рекорд был установлен в апреле 2022 года. Также Ingenuity установил еще один рекорд. Во время этого полета он набрал самую большую скорость за все время своих вылетов на Марсе – 36 км/час.

Тень вертолета Ingenuity видна на поврехности Марса Фото: NASA

На сегодняшний день вертолет Ingenuity за 70 полетов на Марсе преодолел расстояние в почти 17 км, выше всего аппарат поднимался на 24 метра над поверхностью Марса и в общей сложности провел в полетах чуть более 127 минут. Кстати, последний рекордный полет Ingenuity длился 135 секунд.

Что касается напарника вертолета Ingenuity марсохода Perseverance, то он уже проехал в кратере Езеро 23 729 метров за почти 3 года пребывания на Марсе. Но пока что рекордным расстоянием, которое преодолел марсоход на Красной планете остается достижение марсохода Opportunity. Этот аппарат NASA с 2004 по 2018 год смог проехать 45 160 метров.

На сегодняшний день вертолет Ingenuity за 70 полетов на Марсе преодолел расстояние в почти 17 км, выше всего аппарат поднимался на 24 метра над поверхностью Марса и в общей сложности провел в полетах чуть более 127 минут. Кстати, последний рекордный полет Ingenuity длился 135 секунд Фото: NASA

Весной 2021 года Ingenuity доказал, что полеты в разреженной атмосфере Марса возможны, но ученые из NASA решили продолжить эксплуатацию вертолета. С тех пор летательный аппарат выполняет миссию, которая изначально не была запланирована.

Ingenuity выступает в качестве разведчика, который помогает в навигации марсохода Perseverance во время его перемещения по кратеру Езеро. В этом кратере миллиарды лет назад находилось озеро из жидкой воды, а также дельта реки.

Марсоход Perseverance с помощью Ingenuity ищет признаки жизни на Марсе и собирает образцы местной породы, которые должны быть доставлены на Землю в начале 2030-х годов.

Будучи первым летательным аппаратом на Марсе, Ingenuity является технологическим первопроходцем. Его преемники будут созданы на основе данных, полученных учеными во время полетов вертолета. Например, во время миссии по доставке образцов с Марса на Землю будут задействованы новые более мощные вертолеты, способные нести несколько килограммов груза.

Как уже писал Фокус, через несколько лет NASA отправит еще один вертолет в космос, но на этот раз он будет исследовать поверхность и атмосферу Титана. Это самый большой спутник Сатурна, где возможно существование жизни.