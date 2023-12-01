Историческая миссия NASA на спутник Сатурна: на Титан летит вертолет с ядерным двигателем (фото)

Впервые земной аппарат побывает на поверхности другого планетарного тела в столь глубоком космосе.

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Вертолет Dragonfly с ядерным двигателем должен будет изучать поверхность океанического спутника Сатурна Титана. Одна из главных задач миссии – поиск признаков возможной внеземной жизни. Изначально аппарат должен был отправиться в космос в 2027 году, но теперь стало известно, что миссию перенесли на 2028 год из-за бюджетной неопределенности, пишет Space.

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NASA объявило о новой дате запуска вертолета Dragonfly на самый большой спутник Сатурна Титан – это историческое событие должно состояться в июле 2028 года. Еще ни один космический аппарат не приземлялся на поверхности другого планетарного тела в столь далеком космосе.

Dragonfly должен будет летать над песками Титана и приземляться в тех местах, которые по мнению ученых богаты органическими молекулами. Но из-за того, что в NASA не знают, сколько денег им выделят на продолжение реализации проекта в 2024 и в 2025 году, некоторые работы в этом направлении были отложены, а также изменена дата запуска на Титан, которая планировалась на 2027 год.

Фото: NASA

На данный момент это единственная миссия NASA, которая предназначена для изучения Титана, поверхность которого покрыта песчаными пустынями, а также морями, озерами и реками из метана. Но под поверхностью спутника Сатурна, как считают ученые находится огромный океан из жидкой воды.

Летательный аппарат Dragonfly будет изучать не только местные условия, но также будет искать признаки жизни на основе воды или углеводородов, которая может там существовать. Также вертолет будет собирать и анализировать образцы местной почвы, которая была создана разными геологическими процессами.

Титан является вторым по размеру спутником в Солнечной системе и самым крупным спутником Сатурна. Его диаметр составляет примерно 5150 км. Для сравнения диаметр Земли – более 12 700 км. У Титана очень плотная атмосфера, стуки продолжаются 16 земных дней, а температура воздуха опускается до минус 180 градусов Цельсия Фото: NASA/Cassini

Изучение Титана имеет важнейшее значение для ученых, ведь кроме того, что это океанический мир, это еще и единственный спутник в Солнечной системе, у которого есть плотная атмосфера. Также здесь существует похожий на земной гидрологический цикл, когда происходит перемещение метана между поверхностью и облаками Титана, где выпадают метановые дожди. Также ученые считают, что на Титане находится много сложных органических молекул, что увеличивает шансы на обнаружение внеземной жизни.

Ученые из NASA уже провели серию испытаний прототипов вертолета Dragonfly и его отдельных компонентов, как в закрытых помещениях, так и на открытой местности. В частности, это происходило в пустынях штата Калифорния, которые похожи на те, которые находятся на Титане.

Как уже писал Фокус, у NASA возникли неожиданные трудности на орбите. Дело в том, что космический телескоп Хаббл прекратил свою работу. Знаменитая обсерватория автоматически перешла в безопасный режим.

Также Фокус писал о том, что США возвращаются на Луну впервые за 50 лет намного раньше, чем предполагалось. Посадка на спутник Земли состоится уже в январе 2024 года.