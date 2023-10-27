Жизнь на Титане. NASA отправляет вертолет на спутник Сатурна: как прошли испытания (видео)

В 2027 году на Титан отправится уникальный летательный аппарат, который сможет найти ответы на вопросы о возможной обитаемости спутника Сатурна.

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NASA планирует отправить первый летательный аппарат на спутник Сатурна Титан в 2027 году. Он должен совершить посадку здесь в 2024 году и сможет летать в атмосфере Титана изучая все его особенности. В частности, ученые хотят выяснить, может ли существовать жизнь в этом мире, где уже обнаружены следы органических молекул, пишет Space.

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В NASA провели очередные испытания прототипа (он меньше по размеру, чем оригинал) вертолета Dragonfly, который будет изучать сложные химические процессы и органические вещества на спутнике Сатурна, чтобы выяснить, может ли здесь существовать жизнь. С помощью своих приборов вертолет изучит те регионы спутника Сатурна, где были обнаружены органические соединения, и особенно те регионы, где эти соединения могли вступать в контакт с жидкой водой под ледяной поверхностью Титана в прошлом.

В 2027 году на Титан отправится уникальный летательный аппарат, который сможет найти ответы на вопросы о возможной обитаемости спутника Сатурна Фото: NASA

Для этого ученым нужно убедиться, что аппарат сможет выжить в уникальной среде Титана. Поэтому новые испытания в аэродинамической трубе были направлены на изучение работоспособности четырех пар винтов летательного аппарата в моделируемой внеземной среде.

Всего инженеры провели четыре испытания. Два из них прошли в дозвуковой аэродинамической труде и два – в трансзвуковой аэродинамической трубе. Первую использовали для проверки гидродинамических моделей, а вторую – для проверки работы вертолета в условиях атмосферы Титана.

По словам ученых, во время испытаний они проверили работу винтов аппарата в разных вариантах полета при разной скорости ветра и движения самих винтов. Испытания прошли успешно и новые данные будут использованы для создания полноценной версии Dragonfly.

Согласно плану NASA, вертолет Dragonfly совершит посадку в экваториальном районе Титана под названием Шангри-Ла. При этом аппарат, весом более 400 кг, будет перемещаться от одной точки исследований в другую по воздуху, используя свои винты длиной примерно 1 метр. При этом максимальная скорость такого полета будет составлять примерно 36 км/час. Длительность данной миссии — примерно 2 года.

Спутник Сатурна – Титан

Титан был открыт еще в 1655 году, но только 18 лет назад здесь впервые совершил посадку космический аппарат "Гюйгенс". После этого никаких миссий на Титан организовано не было.

Спутник Сатурна – Титан Фото: NASA/Cassini

Титан является вторым по размеру спутником в Солнечной системе и самым крупным спутником Сатурна. Его диаметр составляет примерно 5150 км. Для сравнения диаметр Земли – более 12 700 км. У Титана очень плотная атмосфера, стуки продолжаются 16 земных дней, а температура воздуха опускается до минус 180 градусов Цельсия.

Самое интересное, что на Титане имеются реки, озера, и даже моря, но состоят они из жидкого метана. Все эти метановые водоемы находятся посреди огромной песчаной пустыни, покрывающей спутник Сатурна. На этом уникальном мире также идут дожди из метана.

Как уже писал Фокус, ученые раскрыли особенности погоды на Титане.

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