Життя на Титані. NASA відправляє вертоліт на супутник Сатурна: як пройшли випробування (відео)

2027 року на Титан вирушить унікальний літальний апарат, який зможе знайти відповіді на питання про можливу населеність супутника Сатурна.

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NASA планує відправити перший літальний апарат на супутник Сатурна Титан у 2027 році. Він має здійснити посадку тут 2024 року і зможе літати в атмосфері Титана, вивчаючи всі його особливості. Зокрема, вчені хочуть з'ясувати, чи може існувати життя в цьому світі, де вже виявлено сліди органічних молекул, пише Space.

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У NASA провели чергові випробування прототипу (він менший за розміром, ніж оригінал) гелікоптера Dragonfly, який вивчатиме складні хімічні процеси та органічні речовини на супутнику Сатурна, щоб з'ясувати, чи може тут існувати життя. За допомогою своїх приладів гелікоптер вивчить ті регіони супутника Сатурна, де були виявлені органічні сполуки, і особливо ті регіони, де ці сполуки могли вступати в контакт з рідкою водою під крижаною поверхнею Титана в минулому.

2027 року на Титан вирушить унікальний літальний апарат, який зможе знайти відповіді на питання про можливу населеність супутника Сатурна Фото: NASA

Для цього вченим потрібно переконатися, що апарат зможе вижити в унікальному середовищі Титана. Тому нові випробування в аеродинамічній трубі були спрямовані на вивчення працездатності чотирьох пар гвинтів літального апарата в модельованому позаземному середовищі.

Загалом інженери провели чотири випробування. Два з них відбулися в дозвуковій аеродинамічній трубі і два — у трансзвуковій аеродинамічній трубі. Першу використовували для перевірки гідродинамічних моделей, а другу — для перевірки роботи вертольота в умовах атмосфери Титана.

За словами вчених, під час випробувань вони перевірили роботу гвинтів апарата в різних варіантах польоту за різної швидкості вітру і руху самих гвинтів. Випробування пройшли успішно і нові дані будуть використані для створення повноцінної версії Dragonfly.

Згідно з планом NASA, вертоліт Dragonfly здійснить посадку в екваторіальному районі Титана під назвою Шангрі-Ла. При цьому апарат, вагою понад 400 кг, переміщатиметься від однієї точки досліджень до іншої повітрям, використовуючи свої гвинти довжиною приблизно 1 метр. При цьому максимальна швидкість такого польоту становитиме приблизно 36 км/год. Тривалість цієї місії — приблизно 2 роки.

Супутник Сатурна — Титан

Титан був відкритий ще 1655 року, але тільки 18 років тому тут вперше здійснив посадку космічний апарат "Гюйгенс". Після цього жодних місій на Титан організовано не було.

Супутник Сатурна — Титан Фото: NASA/Cassini

Титан є другим за розміром супутником у Сонячній системі і найбільшим супутником Сатурна. Його діаметр становить приблизно 5150 км. Для порівняння діаметр Землі — понад 12 700 км. У Титана дуже щільна атмосфера, стуки тривають 16 земних днів, а температура повітря опускається до мінус 180 градусів Цельсія.

Найцікавіше, що на Титані є річки, озера, і навіть моря, але складаються вони з рідкого метану. Всі ці метанові водойми знаходяться посеред величезної піщаної пустелі, що покриває супутник Сатурна. На цьому унікальному світі також йдуть дощі з метану.

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