NASA відправляє дослідницький гелікоптер на супутник Сатурна Титан: коли і де він приземлиться

Титан — це один із найзагадковіших світів Сонячної системи, тому NASA відправить туди за кілька років літальний апарат Dragonfly.

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Титан — це найбільший супутник Сатурна. Він майже в 2 рази менший за Землю за діаметром (5150 км), там є річки, озера і можливо навіть моря. Але в них не вода, а метан. Також на Титані йдуть метанові дощі, а ще він покритий піщаними дюнами із вуглеводнів. Це один із найзагадковіших світів нашої Сонячної системи, тому NASA хоче ретельно його вивчити. Для цього у 2027 році на Титан вирушить літальний апарат Dragonfly, який досягне поверхні супутника Сатурна у 2034 році, пише ScienceAlert.

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Космічний апарат Dragonfly має приземлитися серед піщаних дюн у регіоні поблизу екватора Титану, який називається Шангрі-Ла, неподалік кратера Селк (його діаметр становить 90 км). Літальний апарат нагадує вертоліт, який має 8 лопатей завдовжки близько 1 метра. Вага апарату складатиме приблизно 450 кг. Dragonfly зможе розвивати швидкість в атмосфері Титану до 36 км/година.

[ + – ] Космічний апарат Dragonfly Фото: NASA

Титан трохи нагадує Землю, адже на ньому йдуть дощі і знаходяться річки та озера. Хоча цей супутник Сатурна, який є другим за величиною супутником Сонячної системи, звичайно має істотні відмінності від нашої планети. Він має дуже щільну атмосферу, дощі та озера складаються з метану, а також температура повітря становить -180 градусів Цельсія. А ще доба тут триває приблизно 16 днів.

[ + – ] Зображення Титану, отримані з космічного апарату "Кассіні" Фото: NASA

Титан був відкритий ще в 1655 астрономом Християном Гюйгенсом, але тільки в 2005 на його поверхню спустився поки що єдиний земний апарат під назвою "Гюйгенс". Тепер же вчені хочуть отримати максимально повне уявлення про те, що являє собою Титан за допомогою нового літального апарату.

Місце посадки вертольота вчені обрали за допомогою зображень, які зробив на початку 2000-х космічний апарат "Кассіні", а також були використані дані апарату "Гюйгенс".

Вчені хочуть максимально точно дізнатися, як виглядає поверхня Титану в районі місця посадки вертольота Dragonfly, а також навколишні регіони. Політ цього наукового апарата порівнюють із прибуттям на Марс марсохода Curiosity, який допоміг багато дізнатися про Червону планету. Тепер подібна місія покладена на літальний апарат, але при дослідженні Титану.

У NASA розраховують на те, що космічний апарат зможе успішно працювати на Титані протягом понад двох років. І за цей час він повинен буде подолати відстань майже 200 км.

Фокус вже писав про проведення випробувань прототипу вертольота Dragonfly в американській пустелі, що нагадує поверхню Титану.

Також Фокус писав про те, що Європейська космічна агенція запланувала свою дослідницьку місію на Титан, щоправда цей апарат прибуде на супутник Сатурна тільки в 2039 році.

Як писав Фокус, вчені з'ясували, як у Титані утворилися гігантські піщані дюни.